22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı

22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahipleri açıklandı. Basın-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre, ödül töreni 25 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Merkez Lefkoşa’da yapılacak.

22’inci Kutlu Adalı Basın Ödülü adayları, Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan başkanlığı, Basın-Sen Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay’ın başkan yardımcılığındaki jüri tarafından değerlendirildi. Jüride; Basın-Sen, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak da yer aldı.

22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri çerçevesinde bu yıl Onur Ödülüne İbrahim Aziz layık görülürken, Basın-Sen Özel Ödülü ise İsias Muhabirliği ile Özgür Gazete muhabiri Kadir Sidal’a taktim edilecek. BRTK ekranlarında Vizyon Programı ile Serda Özdemirgil Tüzel ise Hakan Çakmak Özel ödülüne layık görüldü. Mesleğe Emek Verenler Ödülleri ise Türk Ajansı Kıbrıs’tan (TAK) Özgül Mutluyakalı, BRTK’den Özten Büyükalsancak ve Kıbrıs Postası’ndan Ulaş Barış’a verilecek.

-22’nci Kutlu Adalı Basın Ödüllerine layık görülenlerin tam listesi ise şöyle:

Onur Ödülü: İbrahim Aziz

Basın-Sen Özel Ödülü: Kadir Sidal (Özgür Gazete- İsias Muhabirliği)

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Serda Özdemirgil Tüzel (BRTK-Vizyon Programı)

En İyi Haber: “Kedimiz Var Diye Çocuk Yapmıyorlar” (Bugün Kıbrıs)

Yılın TV Yayıncısı: Nazar Erişkin (Genç TV)

Mesleğe Emek Verenler: Özgül Mutluyakalı (TAK), Özten Büyükalsancak (BRTK), Ulaş Barış (Kıbrıs Postası)

Basın Emekçisi Ödülü: Meltem Sonay (Yenidüzen), Pembe Düzova (First Fm), Su Üçüz (Mesarya Ajans), Yağmur Düşer (Haber Kıbrıs)

Genç Basın Çalışanları: Öykü Kendir (Kıbrıs Postası), Tuğberk Korutürk (Kanal Sim), Ediz Ülker (TV 20)

Spor Basınına Hizmet Ödülü: Hüseyin Kıral (Kıbrıs Genç TV)

Spor Basın Ödülü: Soydan Sakallı (Tribün Kıbrıs)

