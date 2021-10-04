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229 bin 116 kişi AdaPass aldı

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AdaPass Koordinatörü Birdal Cihangir, 229 bin 116 kişinin AdaPass aldığını açıkladı

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229 bin 116 kişi AdaPass aldı
 
John Hopkins Üniversitesi’nde Covid-19 temas takibi ve Covid-19 temas takibi etkilerini ölçme ve değerlendirme kursları alan veteriner hekim, AdaPass Koordinatörü Birdal Cihangir, AdasPass uygulamasıyla ilgili bilgi verdi, soruları yanıtladı. 
Cihangir, AdaPass’ın aşı ve hastalık verilerini tutmak için oluşturulan bir sistem olduğunu söyledi. 
AdaPass’ı, “devletin ilgili veri kaynaklarından veriyi çekerek yansıtan bir sistem” olarak tanımlayan Cihangir, kişinin adını ve soyadını sisteme yazdığı zaman, Nüfus Kayıt Dairesi’nden teyit edilerek yeşil kart oluştuğunu, ardından sistemin o bilgiyi devletin aş bilgi sistemine sorarak QR kodu oluşturduğunu anlattı.
Birdal Cihangir, AdaPass’a kayıtta yaşanan sıkıntının, devletin ilgili birimlerindeki veri eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.
Geçtiğimiz cumartesi öğle saatleri itibarıyla 229 bin 116 kişinin AdaPass aldığını açıklayan Cihangir, bu sayede devletin datalarının da düzeldiğini kaydetti.
Ercan Havalimanı’ndaki yolcu girişlerinde yaşanan gecikmelerle ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine Cihangir, “Ercan’da yolcu girişlerindeki gecikmeler, AdaPass doldurulmadığı için yaşanıyor. AdaPass kullanıldığı için değil…” diye konuştu.
 
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