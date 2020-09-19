banner480
banner69
Jimny'ye ticari araç kimliği
Jimny'ye ticari araç kimliği
39 0
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
63 0
 
Halı sahalara yasak geldi
Halı sahalara yasak geldi
73 0
Üç gün yağmur bekleniyor
Üç gün yağmur bekleniyor
100 0
Bu işin şakası yok
Bu işin şakası yok
332 0
Aslan, rahat turladı
Aslan, rahat turladı
28 0
Vatandaşın seçim isyanı
Vatandaşın seçim isyanı
88 0
banner460

22 pozitif vaka da bugün

banner476

22 pozitif vaka da bugün

 KKTC'de son 24 saatte yapılan 1538 koronavirüs testinden 22'si pozitif çıktı. Vakalardan 19'unun temaslı 3'ünün yerel olduğu, tedavisi tamamlanan 7 kişinin bugün taburcu olduğu açıklandı.

 3'ü yoğun bakımda tedavisi süren 291 hastanın bulunduğu KKTC'de toplam vaka sayısı 694'e, toplam test sayısı da 154 bin 756'ya ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugünkü test sonuçlarını yazılı açıklamayla duyurdu. Pilli, son 24 saatte 1538 test yapıldığını ve 22 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

19 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

Bugün yapılan test sayısı: 1538

Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 22

Ülke dışından gelen vakalar – yok

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -19

Yerel vakalar -3 

İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı-7

Bugün kaybedilen vaka sayısı- yok

Yapılan toplam test sayısı- 154.756 

Toplam vaka sayısı- 694

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı – 399

Tedavisi devam eden vaka sayısı- 291 

Pandemi merkezindeki hasta sayısı- 81

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı- 207

Toplam kaybedilen hasta sayısı- 4

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı- 3

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.