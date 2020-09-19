22 pozitif vaka da bugün

KKTC'de son 24 saatte yapılan 1538 koronavirüs testinden 22'si pozitif çıktı. Vakalardan 19'unun temaslı 3'ünün yerel olduğu, tedavisi tamamlanan 7 kişinin bugün taburcu olduğu açıklandı.

3'ü yoğun bakımda tedavisi süren 291 hastanın bulunduğu KKTC'de toplam vaka sayısı 694'e, toplam test sayısı da 154 bin 756'ya ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugünkü test sonuçlarını yazılı açıklamayla duyurdu. Pilli, son 24 saatte 1538 test yapıldığını ve 22 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

19 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün yapılan test sayısı: 1538

Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 22

Ülke dışından gelen vakalar – yok

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -19

Yerel vakalar -3

İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı-7

Bugün kaybedilen vaka sayısı- yok

Yapılan toplam test sayısı- 154.756

Toplam vaka sayısı- 694

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı – 399

Tedavisi devam eden vaka sayısı- 291

Pandemi merkezindeki hasta sayısı- 81

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı- 207

Toplam kaybedilen hasta sayısı- 4

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı- 3