22 öğretmene "polise darp" davası

Öğretmen sendikalarının 2 Ağustos Salı günü Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı eylem sonrasında 22 öğretmen dava edildi





Eğitim Bakanlığı’ndaki eylemde iki polisi darp ettikleri gerekçesiyle hakkında dava okunan 22 öğretmenin ismi, Lefkoşa Polis Müdürlüğü giriş kapısında tek tek okunarak, müdürlük içerisine aldı





Öğretmenler Yasası’nda yapılması istenen değişikliklerden dolayı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile öğretmenler sendikası arasındaki gerginlik daha da artıyor.

Bakanlık, oluşturulan Yüksek Danışma Kurulu’nun yardımıyla öğretmenlerin karşı çıktığı değişiklikleri onaylatıp, yasallaşma sürecini başlatırken, yasaya karşı bakanlık önünde eylem yapan öğretmenler aleyhine dava açıldı. Açılan davalar nedeniyle öğretmenler, dün polise ifade vermeye çağrıldı.

Eğitim Bakanlığı önünde geçtiğimiz hafta sendikaların gerçekleştirdiği eylem sonrasında 22 öğretmen polise ifadeye çağrıldı, KTOEÖS ve KTÖS önce Eğitim Bakanlığı, ardından da Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

2 polisi darp ettikleri gerekçesiyle hakkında dava okunan 22 öğretmenin ismi Lefkoşa Polis Müdürlüğü giriş kapısında tek tek okunarak, müdürlük içerisine aldı.

Öğretmenler, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde ifade vermelerinin ardından basına açıklamada bulundu.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, 22 öğretmenin iki polis memurunu darp ettiği iddiasıyla karşılaştıklarını belirtti.

Emri verenin kim olduğuyla ilgili detaylı açıklama alamadıklarını ifade eden Elmalı, sürecin devam ettiğini, iyi niyet çerçevesinde çözüm yönteminin bu olmadığını ve yetkililerle görüşeceklerini ilettiklerini belirtti.

Elmalı, sözü edilen listede binaya bile girmeyen öğretmenlerin bulunduğunu ifade ederek, Polis Genel Müdürü ile bir toplantı talep edeceklerini kaydetti.



