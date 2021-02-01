22 bin kişiye aşı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, şu ana kadar 22 bin üzerinde ilk doz aşılamayı gerçekleştirdiklerini açıkladı



Ülkemizde Türkiye'den gelen ikinci parti 20 bin doz aşı ile birlikte aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kıbrıs Postası'na konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, şu ana kadar 22 bin üzerinde ilk doz aşılamayı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakan Pilli, tedbirler konusunda ise ilk gün gözlemlenen duyarsızlık ile aksaklıkların bugün itibariyle daha iyi bir noktaya evrildiğini gördüğünü de kaydetti.

Halka bu konuda teşekkür de eden Bakan Pilli, vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı ve "bu virüsü hep birlikte yenebiliriz" diye konuştu.

Aşılamaların "savsak ve belirsiz" bir şekilde yapıldığına ilşikin eleştirilere de katılmadığını bir soru üzerine söyleyen Ali Pilli, "gerek PCR test merkezleri konusunda gerekse de aşılama konusunda her geçen gün ve saat daha iyi bir noktada ilerliyoruz" dedi.

Ali Pilli, dün Girne'de Akçiçek Hastanesi'nde de denetimlerde bulunduklarını, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Girne'de 2 yeni aşılama noktası konusunda da çalışma yaptıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Pilli, "Girne'de iki nokta daha aşılama için tahsis ediliyor" dedi.



