21 hemşire karantinada

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Göğüs Yoğun Bakım Servisi’nde üç hemşire ve bir hastada korona virüs görülmesinin ardından 21 hemşire karantinaya alındı. Serviste azaltmaya gidildi, üç hasta Mağusa Hastanesi’ne sevk edildi, acil olmayan ameliyatlar dışında tüm ameliyatlar ertelendi



Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Göğüs Yoğun Bakım Servisi’nde üç hemşire ve bir hastada korona virüs görülmesinin ardından Göğüs Yoğun bakım Servisinde yatan tüm hastalara ‘PCR’ testi yapıldı.

1 yoğun bakım hastasının da testinin pozitif çıkması ile Genel Yoğun Bakım Servisinde azaltmaya gidilerek üç hasta Mağusa Hastanesine sevk edildi.

Serviste 14 hemşire ve 7 temaslı hemşire ile beraber toplamda 21 hemşire karantinaya alındı. Hemşirelere yapılan ilk testler negatif çıktı.

21 hemşirenin karantinaya alınması nedeniyle hastanede ciddi bir personel azlığı yaşandı.

Hastanede yeniden patlak veren yerel bulaş nedeniyle acil olmayan ameliyatlar dışında tüm ameliyatlar azaltıldı.

PİLLİ YENİ HEMŞİRE İSTİHDAMI İSTEDİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yaptığı açıklamada koronavirüs ve vakalardaki artış nedeniyle ülkede 'olağanüstü' bir durum yaşandığına işaret ederek, Kamu Hizmeti Komisyonu'na çağrı yaptı. Pilli, bir an önce yeni hemşire istihdamı yapılması gerektiğini vurguladı.

GÜRKUT: SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESAFEYİ KORUYAMAZ

BRT’de konuşan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut ise, sağlık çalışanlarının meslekleri gereği risk altında olduğuna dikkat çekerek, “Hastalarla yakın çalışmak zorunda olan sağlık çalışanlarının mesafeyi koruması mümkün değil dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da sağlık çalışanları risk altında. Hızlı sonuç almak için hızlı testler kullanılıyor. Bu nedenle pozitif olan hastalar gözden kaçıyor” ifadelerini kullandı.

