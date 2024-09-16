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"21 Eylül’de istikrar kazanacak"

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UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, “ 21 Eylül’de istikrar kazanacak, UBP kazanacak” diye konuştu

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"21 Eylül’de istikrar kazanacak"
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, haftasonu eşi Zerrin Üstel ile birlikte hem Girne hem de Gazimağusa'da düzenlenen kadın kollarının etkinliklerine katıldı.

Her bölgede, kendisine yönelik gittikçe büyüyen sevginin, 21 Eylül’de partinin bütünsel gücü haline geleceğini vurgulayan Üstel, “ 21 Eylül’de istikrar kazanacak, UBP kazanacak” diye konuştu.

Projeleri adım adım hayata geçirirken, 21 Eylül’de yeni projeleri için de onay alacaklarını ifade eden Üstel, “ Birlik ve beraberlik içinde, kurultayımızı bitirelim, istikrarla yolumuza devam edelim" dedi.

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