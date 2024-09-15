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“21 Eylül’de istikrar kazanacak”

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“21 Eylül’de istikrar kazanacak”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, haftasonu eşi Zerrin Üstel ile birlikte hem Girne hem de  Gazimağusa'da düzenlenen kadın kollarının etkinliklerine katıldı...

BİRLİK İÇİNDE İSTİKRARLA YOLA DEVAM

Etkinliklere yoğun ilgi gösteren Ulusal Birlik Partili kadınlar, tek yürek oldu, "Daha da güzel bir gelecek için Ünal Üstel ile yola devam" mesajı verdi.

KADIN VARSA, GÜÇ VARDIR 

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel yaptığı konuşmalarda etkinliğe yoğun ilgi gösteren tüm kadınlara yürekten teşekkür etti. 

Zerrin Üstel, "Her zaman dediğimiz gibi,  kadınlarımız varsa güç vardır, üretmek vardır, pes etmemek, savaşmak vardır. Ulusal Birlik Partimizi de ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi, partimize emek veren kadınlarımızdır. Dünyanın kıymetlileri kadınlarımız iyi ki vardır" dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel de katıldığı etkinliklerde konuşmalar gerçekleştirdi.
Kadın Kolları’nın UBP’nin örgüt yapısı içindeki gücüne dikkati çeken Üstel, “İstikrar isteyen kadınlarımız  bizlere büyük güç veriyor"ifadelerini kullandı.

Her bölgede, kendisine yönelik gittikçe büyüyen sevginin, 21 Eylül’de partinin bütünsel gücü haline geleceğini vurgulayan Üstel, “ 21 Eylül’de istikrar kazanacak, UBP kazanacak” diye konuştu.

Projeleri adım adım hayata geçirirken, 21 Eylül’de yeni projeleri için de onay alacaklarını ifade eden Üstel, “ Birlik ve beraberlik içinde, kurultayımızı bitirelim, istikrarla yolumuza devam edelim" dedi.
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