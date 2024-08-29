"21 dakikalık seyahat süresi 9 dakikaya düşecek"

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yolun tamamı hizmete girdiğinde 21 dakika süren seyahat süresinin 9 dakikaya düşeceğini belirtti

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yolun tamamı hizmete girdiğinde 21 dakika süren seyahat süresinin 9 dakikaya düşeceğini belirtti.

Kuzey Çevre Yolu ile transit trafiği şehir dışına alarak, Lefkoşa’nın şehir içi ve çevre yerleşkelerle ulaşımının rahatlatılacağına işaret eden Uraloğlu, “Böylece bu yolumuz ile zamandan 1,3 milyar lira, akaryakıttan 70 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 371 milyon lira tasarruf edeceğiz.” diye konuştu.

Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun, Alayköy kavşağından başlayıp, şehrin doğusunda bulunan Haspolat çemberine, devamında da Girne Dağ Yolu’na bağlandığını dile getirerek, yolun 11 km’lik kesiminin 20 Temmuz 2021 tarihinde trafiğe açıldığını şimdi de projenin 4,6 kilometrelik ikinci kesiminin temelinin atıldığını belirtti.

Doğu Akdeniz'de etkinliğin artırılması amacıyla KKTC’de kurulacak Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Projesi’ni de başlattıklarını söyleyen Uraloğlu, projeyi 2026 yılında tamamlamayı planladıklarını, projenin hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin Mavi Vatan’daki hakimiyetini önemli ölçüde artıracağını kaydetti.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Girne ana yolunun kesiştiği noktada inşa edilecek olan yonca kavşağı temel atma töreni, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katılımıyla yapıldı.

Konuşmasında, Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünü tebrik eden Uraloğlu, şehitlere Allah’tan rahmet ve gazilere sağlıklı ömürler diledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin Kıbrıs adasında kapsamlı çözümün sağlanması hedefine paralel olarak, KKTC’nin her bakımdan gelişip güçlenmesine büyük önem verdiğini söyleyen Uraloğlu, “Türkiye’nin de katkılarıyla KKTC’de son yıllarda gerçekleşen kalkınma hamlesi ve ona bağlı ekonomik büyüme, hepimizi gururlandırıyor” dedi.

Uraloğlu, Kıbrıs adasının coğrafi konumu, stratejik ve jeopolitik önemi ile Doğu Akdeniz’in kalbi konumunda olduğunu belirtti.

Yaşanan gelişmeler ve atılımlar sonucunda ülkenin mevcut yol güzergâhlarında artan trafik yükünü karşılayacak yüksek standartlı bir karayolu ağı ihtiyacı doğduğuna işaret eden Uraloğlu, bu ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlanan KKTC Karayolu Master Planı kapsamında yatırımlar yapıldığını, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesinin de bu yatırımlardan biri olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun, Alayköy kavşağından başlayıp, şehrin doğusunda bulunan Haspolat çemberine, devamında da Girne Dağ Yolu’na bağlandığını dile getirerek, yolun 11 km’lik kesiminin 20 Temmuz 2021 tarihinde trafiğe açıldığını şimdi de projenin 4,6 kilometrelik ikinci kesiminin temelinin atıldığını ifade etti.

Yolla ilgili detaylı bilgi veren Bakan Uraloğlu, platform genişliği 23 metre olacak yolun bünyesinde 2 modern dönel kavşağın yer alacağını, bunun yanı sıra yolu Girne – Lefkoşa Yolu’na bağlayacak 48 metre açıklıklı Girne köprülü kavşağını da inşa edeceklerini belirtti.

Kuzey Çevre Yolu ile transit trafiği şehir dışına alarak, Lefkoşa’nın şehir içi ve çevre yerleşkelerle ulaşımının rahatlatılacağına işaret eden Uraloğlu, “Yıllık ortalama günlük trafik miktarı 40 binin üzerine çıkan, Lefkoşa-Gazimağusa Yolu’ndaki dur-kalk beklemelerini ortadan kaldırarak, hızlı ve kesintisiz trafik akışı ile şehrin ulaşım standardını yükseltiyoruz. Ayrıca, yonca kavşak olarak inşa edilecek Girne köprülü kavşağı ile KKTC’nin iki önemli karayolunun kesintisiz bağlantısını da sağlamış olacağız.” dedi.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun tamamını hizmete girdiğinde 21 dakika süren seyahat süresini 9 dakikaya düşüreceklerini dile getiren Uraloğlu, “Böylece bu yolumuz ile zamandan 1,3 milyar lira, akaryakıttan 70 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1 milyar 371 milyon lira tasarruf edeceğiz.” diye konuştu.

Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlanacağını söyleyen Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun geri kalan 4,4 km’lik üçüncü kesimini de ilerleyen süreçte ihale edeceklerini ve yapımına başlanacağını belirtti.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi bağlantı yollarındaki çalışmaları da inceleyeceklerini söyleyerek, 5,2 kilometre uzunluğundaki bu yolun bölünmüş yol standartlarında olacak şekilde Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Millet Bahçesi’ne ulaşımda kullanılacağını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı eliyle bugüne kadar Kuzey Kıbrıs’ta yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“198 km bölünmüş yol ve 435 km tek yol olmak üzere toplam 633 km bitümlü sıcak karışım kaplamalı ana yol yapımı gerçekleştirdik. Bu yolların yapım ve proje çalışmaları için ülkemiz tarafından sağlanan finansman tutarı güncel fiyatlar ile yaklaşık 14 milyar TL’dir. 2024 yılı itibarıyla da toplam proje bedeli 4,5 milyar lira olan; toplam 378 km uzunluğunda 6 adet yol yapım projesi yapım ve inşa çalışmalarımız devam ediyor.”

Açılışı geçen yıl yapılan yeni Ercan Havalimanı’nın KKTC’yi bir çekim merkezine dönüştürmek için hayata geçirdikleri en önemli yatırımlardan olduğunu dile getiren Uraloğlu, “Yeni terminal binasını 6 kat büyütülerek 10 milyon yolcu kapasitesine çıkarmıştık. Ayrıca burayı ilerde gerek duyulduğunda 12 milyon yolcu kapasiteye yükseltilebilecek şekilde tasarladık.” dedi.

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yolcu ve araç taşımacılığı yapılmasına imkan sağlayan en kısa deniz mesafesine sahip beşinci kapısı Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi'nin açılışını da yaptıklarını anımsatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

“Anamur-Girne rotamız; 2 saatten daha az bir süreyle ülkemiz ile KKTC arasındaki en kısa mesafeli deniz rotası olmuştur. Söz konusu iskelemizden Girne Limanı’na yolcu seferleri başlamıştır. 12 Haziran tarihinden bu yana düzenlenen 46 seferde yaklaşık 11 bin yolcu taşınmıştır.”

“DOĞU AKDENİZ GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ SİSTEMİ PROJESİ’Nİ DE BAŞLATTIK”

Uraloğlu, konuşmasında yürütülen projelerle ilgili şu detayları paylaştı:

“Doğu Akdeniz'de etkinliğimizin artırılması amacıyla KKTC’de kurulacak olan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Projesi’ni de başlattık. Projemizi 2026 yılında tamamlamayı planlıyoruz.

Projenin tamamlanmasının ardından hem ülkemizin hem de KKTC’nin Mavi Vatan’daki hakimiyetini önemli ölçüde artıracağız. Kuzey Kıbrıs’taki kamu kurumlarının hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak, dijital dönüşüm ekosisteminin hayata geçiş sürecini kolaylaştırmak için de çalışıyoruz.

Ülkemizdeki e-Devlet uygulamasının bir benzerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti e-Devlet Kapısı ile burada da hayata geçirdik. Yine bu doğrultuda; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu kurumlarının bilgi teknolojileri hizmet sunum altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için KKTC Veri Merkezini de açtık.

Bu veri merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijitalleşme sürecinde çok önemli bir adım olarak tarihe geçti”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, KKTC’nin huzur, refah, kalkınma ve güvenliğinin sağlanması için, üzerlerine düşeni yapmayı, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürdüreceklerini belirten Uraloğlu, “Kıbrıs Türkü’nün istiklali için omuz omuza savaşmış Mehmetçiklerimiz gibi bizler de omuz omuza, Kuzey Kıbrıs topraklarının kalkınması mücadelesini vermeye devam edeceğiz.” dedi.

“Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakması için kararlı duruşumuzu, desteğimizi ve çalışmalarımızı devam ettireceğiz.” diyen Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi'nin mevcut aşamaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.