21 bin çalışandan 7 bine düştük

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, turizm sektöründe çalışan sayısının 20 binden 7 bine kadar düştüğünü söyledi ve "Bu insanlar ne yeyip içecek bunlar düşünülmedi" dedi



Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, her tarafın kapatılabileceğini ve sıfır vakayı sağlanabileceğini ifade ederek “bunu da unutmamamız gerekir ki sabah kalktığımızda nasıl ekmek bulup yiyeceğiz. Bunun çözümünü bulursak kapanabiliriz” dedi.

Çağıner, Haber Kıbrıs Web TV'de Ali Baturay ile Markaj programına konuk olarak soruları yanıtladı.

Turizm sektöründe çalışan sayısının 20 binden 7 bine kadar düştüğünü kaydeden Çağıner, turizm sektöründe var olan sorunun çok ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. “Ne yaparsanız yapın her yerden gol yersiniz. Bizim adımıza empati yapılmadı bu süreçte. Bu insanlar ne yeyip içecek bunlar düşünülmedi. Kıbrıslı kimliği üzerinden bir tartışma yapılıyor ancak bizim yanımızda çalışan insandır mantığıyla ilerliyoruz. Şu anda 7 bin çalışanın yüzde 50’si Kıbrıslı Türk’tür. Birbirimizi kutuplaştırıcı dilden vazgeçilmesi gerekiyor. Bunun üzerine bir de seçim gelince zarar gören Kıbrıslı Türkler olacaktır. 2021 yılında eğer aklımızı başımıza almazsak, empati yapmazsak bunun bedelini ödeyebilmek mümkün değildir” diye konuştu.

Öte yandan sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Çağıner şöyle dedi:

"Allah'ın takdiri yaşadıklarımız; tevekkül edeceğiz ve ders alacağız. Bu dönemde gerek iş hayatımızda gerekse toplum olarak yapmış olduğumuz hatalar ile yüzleşiyoruz ve ilk kez öteleyemiyoruz. Çözmeden kurtulamayacağız ve çözüm sadece değişimden geçiyor; bu sistem bitmiştir bir kez daha parlamenter seçimde oy verip benzer koalisyon sonuçları ile sadece isimlerin değiştiği ve ayni tecrübeleri ben kendi adıma yaşamak istemiyorum. Bu sistem bitmiştir boşuna şahıslara fatura edilmesin bu sadece ötelemeden başka bir şey değildir. Bu sistem değişecek en uygun yeni yönetim şekli ile layık olduğumuz geleceği evlatlarımıza bırakacağız. Mücadele şimdi başlıyor"

