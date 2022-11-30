206 bin 928 seçmen oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek Yerel Yönetim Seçimlerinde oy kullanabilecek 206 bin 928 vatandaşın olduğunu kaydetti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, Haber Kıbrıs Web TV ekranlarında Selda İçer’in konuğu oldu.
Şefik, yerel yönetim seçimlerinde 206 belediye meclis üyesi koltuğu bulunduğunu bu sayının geçen seçimlere göre azaldığını belirtti. Şefik bu sayının 260’dan 206’ya indiğini belirtti. Sandık sayısını da açıklayan Şefik bu rakamın 768 olduğunu kaydetti. Şefik, 25 Aralık’taki seçimlerde belediye başkanlığı için en geç saat 24.00’de kesin olmayan sonuçları duyurmayı beklediklerini belirtti.
Bu seçimlerde seçmenlerin yer değişikliği ile ilgili 6299 başvuru olduğunu bunun da ciddi bir rakam olduğunu ifade eden Şefik, bu başvuruların titizlikle incelenip itirazlar da görüşüldükten sonra gerekenin yapılacağını söyledi. Seçim sonuçlarının erken belirlenmesi ile ilgili elektronik oy verme sisteminin gündeme geldiğini, bu sistemin karmaşık ve pahalı bir sistem olduğuna dikkat çeken Şefik bu konuda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
"2023’DE İLLAKİ BİR ARA SEÇİM OLACAK"
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2023 yılı içerisinde 2022 yılında yapılamayan ara seçimlerin yapılması için kendilerinin Nisan ayında talepte bulunacağını kaydetti. Şefik “bu seçimler illa ki 2023 yılı içerisinde yapılacak” ifadelerini kullandı.
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