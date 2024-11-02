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“2025 yılı Çalışma Yılı olacak”

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Ankara’da, Türkiye Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’la görüşen Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, 2024 yılını Sosyal Hizmet Yılı ilan ettiklerini, 2025 yılını ise Çalışma Yılı ilan edeceğini vurguladı

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“2025 yılı Çalışma Yılı olacak”
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Ankara’da, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la görüştü.

Işıkhan, öncelikli hedeflerinin, Kıbrıs Türk Halkının varlığının, hürriyet ve geleceğinin teminat altına alınması, refah seviyelerinin yükseltilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm kurum kuruluşlarıyla güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

 Işıkhan, Kıbrıs meselesini siyasi alanda çözmeye gayret gösterirken, eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması için gerekli hamlelerin de yapılacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, bakanlık görevine geldiğinde, 21 maddelik eylem planları bulunduğunu, 2024 yılını Sosyal Hizmet Yılı ilan ettiklerini, 2025 yılını ise Çalışma Yılı ilan edeceğini kaydetti.

Gardiyanoğlu, çalışma hayatında yıllardır yapılamayan ne varsa, 1 yıl içinde tamamlanmasının en büyük arzu ve hedefleri olduğunu söyledi.

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