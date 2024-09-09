"2025, 2024'ten iyi olacak"

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'den yaklaşık 16 Milyar TL'lik kaynak aktarımının yapıldığını açıklayarak, ''2024'ün 2023’ten çok daha iyi olacak demiştim. Şimdi yeni iddiamızı ortaya koyuyorum. 2025, 2024’ten de çok daha iyi olacak'' dedi

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, iki günlük bir çalışma ziyaretinde, hem devam eden İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmasınının ele alındığını, hem iki yeni protokole imza attıklarını, hem de devam etmekte olan projelerin geldiği son aşamalarla ilgili gerekli istişarelerde bulunduklarını işaret etti.

Başbakan Üstel, büyüklüğü açısından rekor sayılabilecek 16 Milyar TL'yi aşkın bir kaynağı içeren İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmasının ilk paket kaynak aktarımlarının gerçekleştiğini duyurdu.

Başbakan Ünal Üstel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara dikkat çekti:

"Değerli kardeşlerim;

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, ülkemize iki günlük bir çalışma ziyaretinde bulundu.

İki günlük süre içerisinde, hem devam eden İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmamızı ele aldık, hem iki yeni protokole imza attık, hem de devam etmekte olan projelerin geldiği son aşamalarla ilgili gerekli istişarelerde bulunduk.

Büyüklüğü açısından rekor sayılabilecek 16 Milyarı aşkın bir kaynağı içeren İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmamızın ilk paket kaynak aktarımları gerçekleşti. Bu bizler için son derece önemli bir adım.

Yine bu ziyaret süresince, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin Türkiye’de şehit aileleri ve gazilere uygulanan önemli sosyal haklardan faydalanmasını sağlayacak bir protokole imza attık.

Girne’de yeni açılan askeri hastaneden sivil vatandaşlarımızın da yararlanmasının önünü açan bir protokol imzaladık.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye ile güven üzerine inşa ettiğimiz, sonuç odaklı, uyumlu, kararlı ve programlı yürüyen işbirliğimiz sayesinde ülkede yarım kalan tüm projeleri bitireceğiz.

Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi projesinin gelinen son aşamasını ele aldık. Süreç ilerliyor. Kararlıyız. Mutlaka hayata geçecek.

Bazı önemli yolları tamamlamış olsak da hala yarım kalan ya da henüz başlamamış yol projeleri var hepsini tamamlayacağız.

Bunlardan en önemlileri, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Alsancak-Lapta Yolu, Girne-Çatalköy Yolu, Karpaz - Zafer Burnu yolu. Bunların tamamını bitireceğiz.

Yarım kalan hastane projelerini ele aldık, başlattık, bunlar da tamamlayıp hizmete açacağız.

Eğitimde okul projelerine devam ediyoruz. 40 yeni okul hedefini ortaya koymuştuk. 4 yılda 18’e ulaştık. Hedefimiz 2027 yılına kadar bu hedefe doğru yürümek.

Dijitalleşme, e-devlet, fiber optik, daha hızlı internet, tekno parklar, bilişim adası hedefi gibi konularda da ara vermeden çalışıyoruz. Bunları da ele aldık.

Turizm, inşaat gibi sektörlerin, istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde büyümeleri, gelişmeleri için atılacak yeni adımlar üzerinde de çalışıyoruz.

Gençlerimizin kendi topraklarında kök salmaları, yuva kurmaları, iş sahibi olmaları, genç yatırımcılar haline dönüşmeleri, ambargoların engel koyamayacağı yeni ve teknolojik iş yapma ortamlarında gelişim sağlayabilmeleri için de önemli adımlar attık ve atacağız.

İki günlük süre içerisinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Yılmaz ve heyetlerle gerçekleştirdiğimiz tüm toplantılarda KKTC’nin istikrarlı şekilde büyümesi, kendi kendine yeten, kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşması için ele alınabilecek ne kadar konu varsa hepsini konuştuk,

2024, 2023’ten çok daha iyi olacak demiştim. Şimdi yeni iddiamızı ortaya koyuyorum. 2025, 2024’ten de çok daha iyi olacak.

Türkiye’de ekonomik istikrar her geçen gün daha da güçleniyor. Ekonomik sıkıntılar bir önceki yıla göre giderek hafifliyor. Bunun olumlu yansımaları bizde de görülecek. Yarınlar çok daha güzel olacak.

Elbette hazırlıklarını yaptığımız tüm bu işler ve projeler, ülkedeki siyasi istikrarın devamı, Türkiye ilişkilerinin karşılıklı güven içerisinde ve uyumla sürdürülmesi ve çok çalışmamızla hayata geçebilir.

O yüzden iktidarda ve istikrarla devam diyoruz. Durmak yok, çalışmaya devam diyoruz. Bu vesileyle, Halkımıza vermiş oldukları büyük destekten dolayı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a ve toplantılarımıza katılarak çalışmalara katkı sağlayan tüm heyetlere bir kez daha teşekkür ediyorum."