2024 YKS tercih süresi yarına kadar uzatıldı

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, 2024 YKS tercih süresinin yarına kadar uzatıldığını belirterek, KKTC uyruklu olup ortaöğretimini Kıbrıs’ta tamamlayan tüm A level sonuçlarına sahip öğrencilerin TC üniversitelerine başvurabildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm öğrencilerin TC üniversitelerine başvuru yapmasını desteklediklerini ifade eden Çelebi, “Öğrencilerimizin tercih ettikleri üniversitelere kabul alabilmeleri yönünde her türlü danışmanlığı ve desteği sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü

Behcet Çelebi

Gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere kapılarının öğrencilere, velilere ve basına açık olduğunu ifade eden

Behcet Çelebi

, 2024 tercihleriyle ilgili Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nde bir danışma ekibi oluşturulduğunu, burada 50’den fazla öğrenciye danışmanlık hizmeti verildiğini de kaydetti.

-KKTC YKS kontenjanlarından kimlerin yararlanabilir?

Çelebi, KKTC YKS kontenjanlarından kimlerin yararlanabileceğini şöyle açıkladı:

-Öğrencilerin YKS sıralaması neden açıklanmadı?

Behcet Çelebi

, öğrencilerin YKS sıralamasının neden açıklanmadığına dair soruyu ise şöyle yanıtladı:

Çelebi, kontenjanlara yerleştirme işlemlerinin hangi kurum tarafından nasıl yapıldığını şu şekilde açıkladı:

“YKS sonucu ile T.C. üniversitelerine yerleştirilen öğrenciler, Dairemiz tarafından yayınlanan listeye göre değil, ÖSYM tarafından, YKS sonucuna göre yapılmaktadır. Türkiye’nin en güvenilir kurumlarından biri olan ÖSYM öğrencilerimizin haklarının yenilmeyeceğinin en büyük garantisidir. Bilindiği gibi; ÖSYM’de tüm işlemler sistemsel olarak ilerlemektedir.”

üniversite tercihleri ve yerleştirmelerle ilgili açıklama yaptı. Çelebi, son günlerde birçok platformda YKS tercihleriyle ilgili sorulara cevap verdiklerini ancak konunun daha iyi anlaşılması için yeniden açıklama gereği duyduklarını belirtti.“KKTC uyruklu olup, liseyi kesintisiz KKTC liselerinde okuyan öğrencilerin; KKTC YKS kontenjanlarından yararlanma hakkı bulunmaktadır. Bu doğrultuda her sene lise son sınıf öğrencilerinin bilgi ve belgeleri; rehber öğretmenler tarafından Dairemize gönderilmektedir. Gönderilen bilgi ve belgeler, Dairemiz tarafından kontrol edilerek YÖK’e ve ÖSYM’ye iletilmektedir. Listede adı iletilen öğrenciler; KKTC kontenjanından yararlanma hakkı kazanmaktadır. Ancak KKTC Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışına görevlendirilen ailelerin çocuklarında; KKTC liselerinden mezun olma şartı aranmamaktadır.”“YKS’ye giren tüm öğrenciler; sınav puanlarını ve sıralamalarını ÖSYM’nin sınav sonuç belgesinden öğrenebilmektedirler. Bu nedenle öğrenciler tercihlerini varsayım üzerine değil, puan ve sıralama bilinciyle yapabilmektedirler. Daha önceki yıllarda ÖSYM sadece KKTC merkezlerinde sınava giren öğrencilerin sıralamasını tarafımıza göndermekteydi. Birkaç yıldır; açıklanan listelerde T.C. sınav merkezlerinde sınava giren ve kontenjan hakkı olan öğrenciler; açıklanan sıralamanın değişikliğe uğramasına sebep olabilmekteydi. Bu nedenle; ÖSYM bu sene de, geçen yıl olduğu gibi listenin açıklanmasını uygun bulmamıştır.”-Kontenjanlara yerleştirme işlemleri hangi kurum tarafından, nasıl yapılıyor?