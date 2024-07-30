2024 bütçesi için 6.7 milyar TL açık bekleniyor

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2024 bütçesi için 6 milyar 750 milyon TL açık öngörüldüğünü açıkladı

CTP Milletvekili Devrim Barçın “Maliye Bakanlığı, 2 yıl aradan sonra ilk kez maaş ödemek için TL cinsinden ortalama yıllık bileşik %60.60 faiz ile 880 Milyon TL İç Borçlanma yapmak zorunda kaldı” şeklinde açıklama yapmıştı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, bu iddialar üzerine, Rana Sarro’ya açıklamalarda bulundu.

2024 bütçesi için 6 milyar 750 milyon TL açık öngörüldüğünü belirten Bakan Berova, “gelir artırıcı önlemlerimizi alıyoruz, inşallah bunun çok altında bir borçlanma ile yılı kapatacağız” dedi.

Bakan Berova, “Bakanlığımız 2024 bütçesi çerçevesinde gelirlerin zamanında toplanması konusunda azami gayreti göstermektedir. 2024 yılı içinde ödenecek mükelefiyetlerimiz müteahhitlik, taşımacılık, burslar, tarım, istimlak, sağlık ödemeleri gibi ödemeleri bugüne kadar zamanında ödemeyi başardık. Gelir gider dengesi ve nakit dengesini korumaya çalışıyoruz. Haziran ayına kadar hiçbir borçlanma gerçekleştirilmemiştir. Haziran ayında borçlanma yapıldığı doğrudur. Unutulmamalıdır ki bu bütçe döneminde yıllardır kronikleşen sorunlar Sayın Başbakanımızın talimatları ile çözülmeye başlanmıştır. Ancak zaman zaman öngörülemeyen harcamalar yapmak ve yeni ödenek oluşturmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

Bakan Berova, öngörülemeyen harcamalar konusuna da şöyle açıklık getirdi:

“Örneğin DAÜ nün ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak adına 400 milyon TL’si nakit olmak üzere vergi affı ile birlikte 1 milyar TL’ye yakın taahhüt altına girdik. DAÜ’ye Ağustos başında toplam 305 milyon TL’ye ulaşacak nakit akışı sağladık. Temmuz ayı maaş ve diğer ödemeler için borçlanma ihtiyacı yoktur. Ekonomik olarak pandemi döneminden beri zor dönemler yaşadık, yaşıyoruz. Yüksek enflasyona rağmen özellikle alt ve orta gelir grubu halkımızın enflasyondan en az şekilde etkilenmesini sağlamak için bu yıl dört ayda bir hayat pahalılığı uygulaması yapıyoruz. Tabii bu uygulama kamu maliyesine ek yük getirmekle birlikte Türkiye Cumhuriyetinin enflasyona karşı uyguladığı etkin politikanın enflasyon üzerindeki düşürücü etkisini yıl sonuna kadar biz de hissedeceğiz.”

Bakanlığın bütçe dengesinin sağlanması konusundaki tedbirlerinin de sorulduğu Bakan Berova, “gelir-gider adaleti sağlamak adına hem otomasyon sistemimizi güçlendirerek görünürlük ve kontrolü artıyoruz hem de gelir artırıcı yasaları bir bir geçirerek gelirimizi artırıyoruz artırmaya devam edeceğiz. Tüm Gümrük sahalarımızda otomasyona geçtik. Gümrük Vergi Dairesi arasında otomasyon üzerinden görünürlük sağladık. Kadrolarımızı doldurabilmek adına hem Gümrük hem de Vergi Dairesi için Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden 50 istihdam yaptık. Kadrolarımızı güçlendiriyoruz. Otomasyon Sistemimizi güçlendiriyor, gelir artırıcı önlemlerimizi alıyoruz. 2024 bütçesi için 6 milyar 750 milyon TL açık öngörülmüştür inşallah bunun çok altında bir borçlanma ile yılı kapatacağız” dedi.

