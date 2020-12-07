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“2021’i seçim hükümetiyle harcamamız çılgınlık olur”

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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, “Beş yıllık geniş tabanlı hükümet kurulması lazım. Bunun dışında herhangi bir metot, 2021’i daha da büyük sorunlarla geçirmemize neden olacak” dedi

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“2021’i seçim hükümetiyle harcamamız çılgınlık olur”
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, “beş yıllık geniş tabanlı hükümet kurulması lazım. Bunun dışında herhangi bir metot, 2021’i daha da büyük sorunlarla geçirmemize neden olacak” dedi. Aşıkoğlu, ekonomik büyümeyi sağlayabilecek ulusal planın zaten hazır olduğunu anlattı.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’na göre 2021’de hepimizi ‘bu kafayla’ daha da zor günler bekliyor.
Aşıkoğlu, “beş yıllık geniş tabanlı hükümet kurulması lazım. Bunun dışında herhangi bir metot, 2021’i daha da büyük sorunlarla geçirmemize neden olacak” dedi.
Şahap Aşıkoğlu, ekonomik büyümeyi sağlayabilecek ulusal planın zaten hazır olduğunu anlattı.
Katıldığı tv programında konuşan Şahap Aşıkoğlu şöyle dedi;
“2021’i bir seçim hükümetiyle harcamamız çılgınlık olur. Bizim bir an evvel her partinin kendi içini temizlemesini sağlamamız gerekir. Ve ayakları yere basan ekonomik büyümeyi sağlayabilecek ulusal bir stratejik plan lazım ki o plan zaten hazır. Beş yıllık geniş tabanlı hükümet kurulması lazım. Bunun dışında herhangi bir metot, 2021’i daha da büyük sorunlarla geçirmemize neden olacak. Bunun tek alternatifi var, o da başka bir sisteme geçmek. Yani Başkanlık sistemi…”
 
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