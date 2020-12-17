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2021’i de kaybedebiliriz

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Bakan Arıklı, 2021’i de büyük ölçüde kaybetme ihtimali olduğuna işaret ederek, 2021’i en az zararla atlatabilmek için çok acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı

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2021’i de kaybedebiliriz
 
İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni kabul eden Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, pandemi sürecinin ekonomiyi çok kötü bir duruma getirdiğine dikkat çekti.
Arıklı, kötü durumdan kurtulmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti. 2021’i de büyük ölçüde kaybetme ihtimali olduğuna işaret eden Arıklı, 2021’i en az zararla atlatabilmek için çok acil önlemler alınması gerektiğini söyledi. Arıklı, “Piyasayı rahatlatmak, alım gücünü artırmak ama aynı zamanda da piyasayı ucuzlatmak gerekiyor” dedi.
Arkadaşlarının konuyla ilgili çalıştığını dile getiren Erhan Arıklı, yasaların kendilerine verdiği yetkileri kullanmak ve piyasayla çarşıyı denetleyebilmek için tedbirleri acil bir şekilde almaları gerektiğini vurguladı.
İnşaat sektörünün takriben 70 yan sektörü desteklediğini ifade eden Arıklı, birlik iyi durumda olduğunu söylese de, kendi ailesinin de içinde olduğu inşaat sektöründeki durumun çok da iyi olmadığını bildiğini ifade etti.
Arıklı, içinde bulunulan hem ekonomik, hem de pandemi krizini ortadan kaldırabilmek için muhalefetle iktidarın iş birliği yapması, aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin normal zamandaymış gibi davranmaması ve yardım etmesi gerektiğini söyledi. Arıklı, “Aksi takdirde ben kurtulayım da diğer sektörler batsın düşüncesi içinde olursak, ülkeyi hep birlikte batırırız” ifadelerini kullandı.


 
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