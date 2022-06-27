banner762
banner815
Doyasıya bir eğlence yaşandı
Doyasıya bir eğlence yaşandı
33 0
"Hiç ders almıyoruz"
28 0
 
17 0
Buse Savaşkan Türkiye Şampiyonu
Buse Savaşkan Türkiye Şampiyonu
28 0
Sefa ile Lola, mutluluk denizine yelken açtılar
Sefa ile Lola, mutluluk denizine yelken açtılar
61 0
Doğa,U23 Türkiye üçüncüsü
Doğa,U23 Türkiye üçüncüsü
24 0
Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Gıda zehirlenmeleri artıyor
Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Gıda zehirlenmeleri artıyor
23 0
banner797
banner854

"2014 yılında yapılan yasa değişikliği ile sığınak fonu yürürlükten kaldırıldı"

banner476

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 2014 yılına kadar Sığınak Fonunda biriken paranın sığınak ile bütünleşik olarak yapılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi yapımında kullanıldığı vurgulanan açıklamada, 2014 yılında yapılan yasa değişikliği ile sığınak fonunun yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

banner825
"2014 yılında yapılan yasa değişikliği ile sığınak fonu yürürlükten kaldırıldı"

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) , Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel’in  “Yangın uçağı alınacak bütçe yok denmesini duymak istemiyoruz, Sivil Savunmanın bütçesi buna yeter, inşaat ruhsatlarında sığınma adı altında bir ücret alınıyor" yönündeki sözlerinin gerçeklerle bağdaşmadığını ifade etti.

SSTB tarafından yapılan yazılı açıklamada Tel’in bugün Yeni Bakış Gazetesi'nde yayımlanan “Sığınak Fonu'nda biriken parayla ilgili ifadelerinin spekülatif olduğu belirtildi ve Tel’in “Uhdesinde olmadığı halde halkı yanlış bilgilendirdiği” kaydedildi.

SSTB tarafından  yapılan konuyla ilgili açıklamada, 2000 yılında çıkarılan 44/2000 sayılı Sığınak Yasası ile sığınakların inşası, bakımı ve onarımını sağlamak maksadıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Başkanlığı'nda 10 kişiden oluşan “Sığınak Komisyonu” ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kontrolünde “Sığınak Fonu” oluşturulduğu, fonun inşaatlardan alınan katkı payları ile beslendiği açıklandı.

2014 yılına kadar Sığınak Fonunda biriken paranın sığınak ile bütünleşik olarak yapılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi yapımında kullanıldığı vurgulanan açıklamada, 2014 yılında yapılan yasa değişikliği ile sığınak fonunun yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 2014 yılından itibaren, fonda biriken paranın devletin diğer projelerinde kullanılmak üzere Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kontrolünden alınarak Maliye Bakanlığının “Tasfiye Edilen Fon Gelirleri” kalemine aktarıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Sığınak fonu kaldırılınca sığınak katkı payı gelirlerinin Maliye Bakanlığı kontrolüne alınarak devletin gelirler bütçesine “Sığınak Katkı Payı Gelirleri” kalemine gelir olarak kaydedilmeye başlandığı belirtilerek, 17 Şubat 2014 tarihinden itibaren “Sığınak Fonu”nun kaldırılması ile birlikte söz konusu fon ve sığınak katkı payı gelirlerinin Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın kontrolünden çıktığına dikkat çekildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.