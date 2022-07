200 milyon TL’lik dört kredi paketi

UBP-DP-YDP Hükümeti, ekonomik destek paketini açıkladı. Hibe ya da desteğin olmadığı pakette toplam 200 milyon TL değerinde çeşitli alanlara ayrılmış dört kredi paketi yer alıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti ekonomik destek paketini açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Ünal Üstel, hükümetin hazırladığı “ekonomik paketi” açıkladı. Toplam 200 milyon Türk Lirası değerinde çeşitli alanlara ayrılmış 4 kredi paketi açıklandı.

Pakette hibe ya da asgari ücret katkısı yer almadı. Dövizin etkisini azaltmaya ya da alım gücünde rahatlatmaya yol açacak herhangi bir madde de bulunmadı.

Halkın kısmen de olsa rahatlaması için ekonomik paket hazırladıklarını ifade eden Başbakan Üstel, “Büyük bir rahatlama getirmese bile inanırım ki insanımız derin bir nefes almış olacak” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in açıkladığı ekonomik pakete göre, işletmelere yönelik hazırlanan kredi paketi için 100 milyon Türk Lirası büyüklüğünde bir kaynak ayrıldı. Diğer bir kredi için ise 20 Milyon Türk Lirası büyüklüğünde kaynak ayrıldı. Bu kaynak ise kadınlara ve gençlere verilecek.



Pakette neler var?





İşletmelere yönelik 100 milyon TL’lik kaynak



Ekonomik Destek Paketi’nde, işletmelere yönelik kredi paketi için 100 milyon TL büyüklüğünde bir kaynak ayrıldı.

Vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceği bu kredi kapsamında her işletme azami 150 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek ve Kredi Garanti Fonu tarafından her krediye yüzde 80 oranında garanti sağlanacak. Bu kredilerin vadesi ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlenirken, sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı yüzde 13 olarak belirlendi. Ayrıca, bu kredilerde faiz dışında komisyon, benzeri masraf ve pul vergisi alınmayacak.







Kadın girişimcilere ve genç girişimcilere yönelik 20 milyon TL’lik kredi



Kadın ve Genç Girişimcilere yönelik hazırlanan kredi paketi için 20 milyon TL büyüklüğünde bir kaynak ayrıldı. Vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceği bu kredi kapsamında azami 150 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek ve Kredi Garanti Fonu tarafından her krediye yüzde 80 oranında garanti sağlanacak. Bu kredilerin vadesi ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlenirken, sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı yüzde 13 olarak belirlendi. Bu kredilerde de faiz dışında komisyon, benzeri masraf ve pul vergisi alınmayacak

İkinci kredinin, 20 Milyon Türk Lirası büyüklüğünde kayıtlı işyeri bulunan ve/veya ilk kez işyeri kuracak olan kadın girişimcilere ve genç girişimcilere yönelik kredi paketi olduğunu açıklayan Üstel, bu kredilerin vadesi ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlendiğini belirtti.







Tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik kredi



Tarım ve hayvancılık ile uğraşan kişilere yönelik şebeke harici güneş enerjisi elektrik üretim sistemi kurulması kredisi kapsamında 20 milyon Türk Lirası büyüklüğünde bir kaynak ayrıldı.

Tarım ve hayvancılık ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceği bu kredi kapsamında her işletme azami 200 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek ve Kredi Garanti Fonu tarafından her krediye yüzde 80 oranında garanti sağlanacak. Bu kredilerin vadesi ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlenirken, sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı yüzde 13 olarak belirlendi. Bu kredilerde de faiz dışında komisyon, benzeri masraf ve pul vergisi alınmayacak.









İhracatçılara yönelik 60 milyon TL’lik kredi



Türk Eximbank tarafından KKTC’de faaliyet gösteren ihracatçılara yönelik 60 milyon TL tutarındaki kredi paketinin önündeki sorunların yapılan girişimler sonucunda aşıldığı belirtilirken, bu kredinin ihracatçılar tarafından yüzde 21 faiz oranı ile kullanılabilmesi Ekonomik Destek Paketi’nde yer aldı.

Diğer taraftan Pakette, ülkede Türkiye Halk Bankası tarafından kullandırılan ve ihtiyacı olan tüm işletmelerin başvurabileceği kredilerin detayları şu şekilde yer aldı:

“Esnaf işletme kredisi, yüzde 9,5 faiz oranı ile 60 aya kadar vadeli, azami 275 bin TL; işyeri edindirme kredisi, yüzde 9,5 faiz oranı ile 120 aya kadar vadeli, azami 1 milyon TL; ticari taşıt edindirme kredisi, yüzde 9,5 faiz oranı ile 84 aya kadar vadeli, azami 1 milyon TL; kadın girişimci kredisi, yüzde 16 faiz oranı ile 36 aya kadar vadeli, azami 150 bin TL; genç girişimci kredisi, yüzde 16 faiz oranı ile 36 aya kadar vadeli, azami 350 bin TL”









Sosyal yardım, engelli maaşı alanlara bayramlık



Sosyal yardım ve cemile maaşı alanlara 2 bin TL, engelli maaşı alanlara ise bin TL bayramlık katkı verilecek; ayrıca sosyal yardım ve cemile maaşı alanlara yılda bir kez Ocak ayında yapılan hayat pahalılığı uygulaması, Temmuz ayından itibaren altı ayda bir yani yılda iki kez olarak uygulanacak.





Elektrik tarifeleri



Elektrik tarifelerinde yıl sonuna kadar fiyat artışı yapılması halinde, engelli maaşı ve sosyal yardım maaşı alan vatandaşlara bu artış uygulanmayacak ve 2022 yılı sonuna kadar devlet tarafından karşılanacak.

Sektörlere yönelik olarak elektrik tarifelerine verilecek olan teşvik ile ilgili çalışmalar ise önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacak.







25 megavat büyüklüğünde güneş enerji santrali kurulmasına izin



Tüm finansman maliyeti Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından karşılanmak üzere 25 megavat büyüklüğünde güneş enerji santrali kurulmasına izin verilecek ve kurulan bu santral şebekeye dahil edilecek.





Genç girişimcilere destek



Kendisi veya kendileri dahil 5 kişiye kadar çalışanı bulunan genç girişimci (40 yaşa kadar) işveren veya işverenler ile kendi nam ve hesabına çalışan genç girişimci işveren veya işverenlerin, şu an yürürlükte olan yeni Girişimci Destek Paketi’nden faydalanmış olmaması halinde, üç ay boyunca işveren yatırımlarının yüzde 50’si devlet tarafından karşılanacak.







Devlet ve Vakıf malları TL üzerinden kiralanacak



Ekonomik Destek Paketi’nde Devlete ait taşınmazlar ile Vakıflar İdaresine ait taşınmazların tüm kiralamalarının bundan sonraki süreçte Türk Lirası üzerinden yapılması ve her yıl gerçekleşecek enflasyon oranlarına göre artış yapılması yönünde düzenlemeler de yapıldı.







Kredilerin yapılandırılması



Bankalarda borçlu olanların kredilerinin iyileştirilmesi ve/veya yapılandırılması halinde kuralları düzenleyen Yasa Gücünde Kararname’nin süresi 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatıldı





Hayat Pahalılığı Temmuz sonu ödenecek



30 Haziran tarihine kadar gerçekleşecek olan hayat pahalılığı oranı, Temmuz ayı itibarı ile maaşlara yansıtılacak ve Temmuz sonu ödenecek.





İşverenlere prim desteği yeniden değerlendirilecek



Mart – Ağustos 2022 tarihleri arası işveren katkı payının yüzde 65’i oranında işverenlere verilen Prim desteğinin devam etmesi konusundaki çalışmalar Ağustos 2022’den sonra yeniden değerlendirilecek.





İhalelerde fiyat farkı uygulanması ile ilgili düzenleme



İhalelerde, müteahhitlerin döviz krizinden dolayı yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve ihalelerin sonuçlanabilmesi adına fiyat farkı uygulanması ile ilgili Tüzükte düzenlemeler yapıldı.