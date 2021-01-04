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20 yerel, toplam 26 pozitif vaka

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20 yerel, toplam 26 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 893 olduğunu, 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını,17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 20 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
4 Ocak Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1893 
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26 
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1 
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 
Yerel Vaka Sayısı: 20 
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17 
Bugün Kaybedilen Hasta: yok 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 335. 487 
Toplam Vaka Sayısı: 1666 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1415 
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 243 
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46 
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 195 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 8 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
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