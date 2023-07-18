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“20 Temmuz’da 20 Hamle” ödül töreni, dün “Ç-1974 Müze Gemi”de gerçekleştirildi...

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“20 Temmuz’da 20 Hamle” ödül töreni, dün “Ç-1974 Müze Gemi”de gerçekleştirildi...
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60’ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi himayelerinde, 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği ile Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi katkılarıyla  gerçekleşen, “20 Temmuz’da 20 Hamle” satranç turnuvası  dün tamamlandı.
Barış ve Özgürlük Anıt Alanı’nda gerçekleşen turnuva ödül töreni bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın Kıbrıslı Türkleri  Rum mezaliminden kurtararak , barış ve  özgürlüğe kavuşturan tarihi bir çıkartma  olduğunu belirterek,  etkinliğin, çıkarmanın yapıldığı bölgede yer alan Müze Gemi’de yer almasının ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.
Satrancın , stratejik planlama, hamleye karşı hamle geliştirme yeteneği disiplinli çalışmayı gerektiren bir akıl ve strateji sporu olduğunu dile getiren  Tatar, bu sporun ülkede geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına  katkı  sağlayan herkesi kutladı.
Tatar, turnuvaya katılan çocuk ve gençlerin, Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümünde, tüm engelleme ve kısıtlamalara rağmen  başarıya ulaşarak, anavatanlarına sarılarak, KKTC’yi en iyi şekilde  yöneteceklerinin mesajını  verdiğini dile getirdi.
Konuşmasında, organizasyonu düzenleyen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nu da kutlayan Tatar, “BRTK  bütün izolasyon ve engellemelere rağmen  iletişim çağında  ve çalışanlarının özverisi ve sınırlı imkanlarla Kıbrıs Türk halkının  sesini bütün dünyaya  duyurmakta, iletişim imkanları ile internet   dünyasında uydu yayınları ve farklı platformlarda Kıbrıs Türk halkının  yüreğini vizyonunu , özlemlerini  beklentilerini tek ses tek  yürek olarak bütün dünyaya duyurmaktadır” diye konuştu.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, etkinliği himayelerine almaktan mutluluk duyduklarını  belirterek, mutlu barış harekatından  önce Kıbrıslı Türkler’in bu topraklarda  büyük zorluklardan geçtiğini belirtti.
Kıbrıslı Türkler’in  Barış Harekatı’yla  barış ve özgürlüğe kavuştuğunu , devletini kurarak Anavatanı Türkiye ile bütünleştiğini  dile getiren Töre, KKTC devletinin  sonsuza kadar yaşatılacağını söyledi.
Töre , yetişen yeni nesillerin tarihleri ve atalarını  tanıyarak Anavatanları ve devletlerine dört elle sarılarak parlak  bir  geleceğe yürüyeceğine inanç belirtti.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, turnuvanın Kurum'un 60’ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini anımsattı.
Özkurt, “Satranç, iki kişinin birbirlerine karşı oynadığı bir strateji oyunudur. Ve yine satranç her şeyden önce bir mücadeledir. Cesaret ve cesur hamleler oyunudur. 60 yıl önce, 1963 yılında, cesaret ve cesur hamleler sayesinde kurulan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, barış ve özgürlüğümüzün simgesi olan bu mekanda, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın haklı gururu içerisindedir.” dedi.
Özkurt, 60 yıldır Kıbrıs Türkü'nün haklı sesini dünyaya  duyurmak için yayınlarına aralıksız her mecrada  devam eden kurumun , bu çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Özkurt, turnuvanın gerçekleşmesinde katkı koyan herkese teşekkür etti.
65. Kare Satranç ve Kültür Derneği   Başkanı Arsoy Azak, derneğin hedef ve misyonunun topluma sorgulayan ve düşünen ülkesini seven ve gelişmesi  için tüm medeni toplumlarla yarışabilecek bilgi ve beceri seviyesine sahip bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.
Kendisinin de şehit çocuğu olduğunu belirten Azak, canlarıyla kanlarıyla bedel ödeyerek , Kıbrıs Türkü'nün  bu günlere gelmesine olanak sağlayan  şehit ve gazileri  minnetle andı ve BRTK’nın  60’ıncı yılını  bu organizasyonla kutlamaktan  gurur duyduğunu ifade etti.
Kuzey Kıbrıs  Satranç Federasyonu Başkanı Dr. Mert Taşkın, esaretten özgürlüğe geçtiği 20 Temmuz'un arifesinde yapılan turnuvaya katkı koyan herkese teşekkür etti.
Taşkın, bu toprakların   vatan olması için kanlarını canlarını feda eden şehitler ve gazileri minnetle andı.
Konuşmaların ardından, Küçükler, Yıldızlar, kadınlar ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.
Küçükler kategorisinde, Salih Ismayılov birinci, Niyazi Akçın ikinci, Doğa Özada üçüncülüğü kazanırken. Osman Tan Türe dördüncü, Yankı Şah beşinci, Hasan Borakan altıncı oldu.
Yıldızlar kategorisinde, Doruk İlhan birinci, Demir İlhan ikinci, Türker Doğramacı üçüncü, Erol Borucu dördüncü, Hüseyin Sarıkaya beşinci, Direnç Eğitmen altıncı oldu.
Kadınlar kategorisinde, Arya Emin birinci, Alya Volkan ikinci, Laren Volkan  üçüncü, Onur Tanur Türe  dördüncü, Hayal Alır Beşinci, Pelin Bayırbaşı altıncı olurken, Büyükler kategorisinde  Esat Uluç birinci, Ege Üntel ikinci, Kemal Emin üçüncü, Sonat Üntel dördüncü, Murat Doğramacı  beşinci ve Hilmi Öksüz altıncı oldu.
Etkinlikte ayrıca, organizasyonu himayesine alan Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ve gerçekleşmesine katkı koyan paydaşlara teşekkür plaketleri sunuldu.
Hamle yapan tüm sporculara, Meclis Başkanlığı tarafından, anı madalyası ve flamaların verilmesinin ardından toplu anı fotoğrafı çekildi.
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