“20 Temmuz’da 20 Hamle” ödül töreni, dün “Ç-1974 Müze Gemi”de gerçekleştirildi...

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60’ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi himayelerinde, 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği ile Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi katkılarıyla gerçekleşen, “20 Temmuz’da 20 Hamle” satranç turnuvası dün tamamlandı.Barış ve Özgürlük Anıt Alanı’nda gerçekleşen turnuva ödül töreni bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın Kıbrıslı Türkleri Rum mezaliminden kurtararak , barış ve özgürlüğe kavuşturan tarihi bir çıkartma olduğunu belirterek, etkinliğin, çıkarmanın yapıldığı bölgede yer alan Müze Gemi’de yer almasının ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.Satrancın , stratejik planlama, hamleye karşı hamle geliştirme yeteneği disiplinli çalışmayı gerektiren bir akıl ve strateji sporu olduğunu dile getiren Tatar, bu sporun ülkede geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan herkesi kutladı.Tatar, turnuvaya katılan çocuk ve gençlerin, Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümünde, tüm engelleme ve kısıtlamalara rağmen başarıya ulaşarak, anavatanlarına sarılarak, KKTC’yi en iyi şekilde yöneteceklerinin mesajını verdiğini dile getirdi.Konuşmasında, organizasyonu düzenleyen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nu da kutlayan Tatar, “BRTK bütün izolasyon ve engellemelere rağmen iletişim çağında ve çalışanlarının özverisi ve sınırlı imkanlarla Kıbrıs Türk halkının sesini bütün dünyaya duyurmakta, iletişim imkanları ile internet dünyasında uydu yayınları ve farklı platformlarda Kıbrıs Türk halkının yüreğini vizyonunu , özlemlerini beklentilerini tek ses tek yürek olarak bütün dünyaya duyurmaktadır” diye konuştu.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, etkinliği himayelerine almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, mutlu barış harekatından önce Kıbrıslı Türkler’in bu topraklarda büyük zorluklardan geçtiğini belirtti.Kıbrıslı Türkler’in Barış Harekatı’yla barış ve özgürlüğe kavuştuğunu , devletini kurarak Anavatanı Türkiye ile bütünleştiğini dile getiren Töre, KKTC devletinin sonsuza kadar yaşatılacağını söyledi.Töre , yetişen yeni nesillerin tarihleri ve atalarını tanıyarak Anavatanları ve devletlerine dört elle sarılarak parlak bir geleceğe yürüyeceğine inanç belirtti.Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, turnuvanın Kurum'un 60’ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildiğini anımsattı.Özkurt, “Satranç, iki kişinin birbirlerine karşı oynadığı bir strateji oyunudur. Ve yine satranç her şeyden önce bir mücadeledir. Cesaret ve cesur hamleler oyunudur. 60 yıl önce, 1963 yılında, cesaret ve cesur hamleler sayesinde kurulan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, barış ve özgürlüğümüzün simgesi olan bu mekanda, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın haklı gururu içerisindedir.” dedi.Özkurt, 60 yıldır Kıbrıs Türkü'nün haklı sesini dünyaya duyurmak için yayınlarına aralıksız her mecrada devam eden kurumun , bu çalışmalarının devam edeceğini söyledi.Özkurt, turnuvanın gerçekleşmesinde katkı koyan herkese teşekkür etti.65. Kare Satranç ve Kültür Derneği Başkanı Arsoy Azak, derneğin hedef ve misyonunun topluma sorgulayan ve düşünen ülkesini seven ve gelişmesi için tüm medeni toplumlarla yarışabilecek bilgi ve beceri seviyesine sahip bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.Kendisinin de şehit çocuğu olduğunu belirten Azak, canlarıyla kanlarıyla bedel ödeyerek , Kıbrıs Türkü'nün bu günlere gelmesine olanak sağlayan şehit ve gazileri minnetle andı ve BRTK’nın 60’ıncı yılını bu organizasyonla kutlamaktan gurur duyduğunu ifade etti.Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Dr. Mert Taşkın, esaretten özgürlüğe geçtiği 20 Temmuz'un arifesinde yapılan turnuvaya katkı koyan herkese teşekkür etti.Taşkın, bu toprakların vatan olması için kanlarını canlarını feda eden şehitler ve gazileri minnetle andı.Konuşmaların ardından, Küçükler, Yıldızlar, kadınlar ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.Küçükler kategorisinde, Salih Ismayılov birinci, Niyazi Akçın ikinci, Doğa Özada üçüncülüğü kazanırken. Osman Tan Türe dördüncü, Yankı Şah beşinci, Hasan Borakan altıncı oldu.Yıldızlar kategorisinde, Doruk İlhan birinci, Demir İlhan ikinci, Türker Doğramacı üçüncü, Erol Borucu dördüncü, Hüseyin Sarıkaya beşinci, Direnç Eğitmen altıncı oldu.Kadınlar kategorisinde, Arya Emin birinci, Alya Volkan ikinci, Laren Volkan üçüncü, Onur Tanur Türe dördüncü, Hayal Alır Beşinci, Pelin Bayırbaşı altıncı olurken, Büyükler kategorisinde Esat Uluç birinci, Ege Üntel ikinci, Kemal Emin üçüncü, Sonat Üntel dördüncü, Murat Doğramacı beşinci ve Hilmi Öksüz altıncı oldu.Etkinlikte ayrıca, organizasyonu himayesine alan Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ve gerçekleşmesine katkı koyan paydaşlara teşekkür plaketleri sunuldu.Hamle yapan tüm sporculara, Meclis Başkanlığı tarafından, anı madalyası ve flamaların verilmesinin ardından toplu anı fotoğrafı çekildi.