20 Temmuz törenine katılan kameramanın testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 2020 yılında Lefkoşa’ya yeni bir hastane kazandırmak için adım atacaklarını söylediklerini ifade ederek, “Hedef 3 yıl içinde 500 yatak kapasiteli hastanenin ülkemize kazandırılmasıdır” diyerek Türkiye’nin desteğiyle yapılacak bu hastane ile de KKTC’nin 50 yıllık ihtiyacının karşılanacağını söyledi