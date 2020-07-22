20 Temmuz törenine katılan kameramanın testi pozitif çıktı

KKTC'de düzenlenen 20 Temmuz törenine Türkiye'den gelerek katılan bir kameramanın covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Testi pozitif çıktığı belirlenen kameraman, sağlık ekiplerince yapılan kontrolden sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümü anısına Anamur Belediyesi ile İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü ortaklığında düzenlenen "Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs"a etkinliği çekim ekibinde bulunan görevli kameramanın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı Anamur Belediye Başkanı tarafından doğrulandı.
KKTC'de düzenlenen törene katılan ekipte bulunan kameramanın, 20 Temmuz akşam saatlerinde deniz yoluyla Anamur'a döndüğü ve koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümü anısına düzenlenen etkinlik için ilçeye gelen bir kameramanın Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, kendisini ve özel kalem müdürlüğü çalışanlarını karantinaya aldıklarını açıkladı.