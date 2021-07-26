banner583
Böyle sorumsuzluk olmaz
Böyle sorumsuzluk olmaz
19 0
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
Değirmenlik dağ yolunda feci kaza
497 0
 
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
“Teslimat” İspanya'dan birincilikle döndü
40 0
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
Manchester United, Jadon Sancho'yu transfer etti
16 0
Hem Hafif Hem Lezzetli
Hem Hafif Hem Lezzetli
37 0
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
Cimnastikçiler, geceyi aydınlattılar
55 0
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
Klasiklerden Asya’ya büyük destek
76 0
banner661
banner682

20 Temmuz talihlisi ikramiyesini aldı

banner476

banner666
20 Temmuz talihlisi ikramiyesini aldı

Devlet Piyangosu’nun 20 Temmuz 2021 tarihli çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 20 Temmuz 2021 gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiyenin İskele bölgesi sakinlerinden isminin açıklanmasını istemeyen vatandaşımız tarafından teslim alındığı bildirildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu. Yıldızev ayrıca, 8 Ağustos çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye için biletlerin satışta olduğunu da hatırlattı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.