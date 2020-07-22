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20 Temmuz talihlisi ikramiyesini aldı

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20 Temmuz talihlisi ikramiyesini aldı
22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:21

Devlet Piyangosu’nun 20 Temmuz 2020 tarihli çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 20 Temmuz 2020 gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiyenin Bostancı bölgesi sakinlerinden Coşkun Güneş tarafından teslim alındığı bildirildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu. Yıldızev ayrıca, 8 Ağustos çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye için biletlerin satışta olduğunu da hatırlattı.

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