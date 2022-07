20 Temmuz ruhu, Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşıyor

Zengin koleksiyonları ile Osmanlı’dan günümüze, Kıbrıs tarihi ve kültürünü tek çatı altında toplayan Surlariçi Şehir Müzesi, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nı eşsiz tavan resimleriyle yaşatıyor

Kıbrıs tarihinde önemli dönüm noktalarından biri olan 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 48 yıl geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla nihayetlenen 20 Temmuz ruhu, Surlariçi Şehir Müzesi’nde yaşamaya devam ediyor. Lefkoşa’nın tarihi bölgesi Surlariçi’nde kurulu olan Surlariçi Şehir Müzesi’nin üçüncü ve dördüncü katlarında yer alan tavan resimleri, 48 yıl öncesinin 20 Temmuz’unu ziyaretçilerine yeniden yaşatıyor. Ayrıca müzenin diğer katlarında da Kıbrıs tarihinin farklı dönemlerini resmeden tavan resimleri görenleri büyülüyor.Üstelik sadece bu önemli günü değil, zengin koleksiyonları ile Osmanlı'dan günümüze, Kıbrıs tarihi ve kültürünü tek çatı altında gözler önüne seriyor. Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ne ne ait hat, berat ve fermanlar; Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri ve 17’ci yüzyıldan kalma halı gibi eserler, Osmanlı’nın Kıbrıs’taki izlerini gözler önüne sererken, Kıbrıslı ressamların 1960’lı yıllarda imza attığı dönemin Lefkoşa’sını yansıtan resimler de yakın geçmişten izleri geleceğe taşıyor.Diğer yandan Kıbrıs Türk kültürünün simgesi olan müzisyenler, yazarlar, Kıbrıs Türk toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ile dava arkadaşları Rauf Raif Denktaş ve Osman Örek, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın ilk günü şehit olan ve KKTC’deki tek havaalanına ismini veren Fehmi Ercan, 8 Ağustos 1964 tarihinde Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta Erenköy Mücadelesine destek vermek için gerçekleştirdiği harekat sırasında şehit olan Cengiz Topel ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yakın tarihine derin izler bırakan 17 ismin hiperrealist silikon heykelleri de Surlariçi Şehir Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.Surlariçi Şehir Müzesi’ndeki sanat ve kültür şöleni daha binaya adım atmadan başlıyor. Müzenin girişinde üçer metrelik 9 bronz heykel bulunuyor. Heykellerden ilki Müzenin kapısının üstünde yer alan, zafer kazanmış üç metrelik heybetli bir sporcuyu simgeliyor. Surlariçi Şehir Müzesi’ni her iki yanından çevreleyen diğer üçer metrelik 8 heykel ise kazanılan bu zaferi kutlayan dansçıları gösteriyor.“Surlariçi Şehir Müzesi”nin her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserler sergileniyor. Müzenin zemin katında sergilenen resim ve heykeller, ödüllü sanatçıların eserlerinden çağdaş sanat örnekleri sunuyor. Girişin hemen alt katında ise, bir ada ülkesi olan Kıbrıs’ın denizcilik tarihi ile ilgili objeler ve tabloları incelemek mümkün. Aynı katta yer alan Karagöz suretleri ise Kıbrıs kültürünün bir başka yönüne dikkat çekiyor. 5 katlı bir binadan oluşan müzede sergilenen kılıç ve bıçak örnekleri, onlarca arabadan oluşan maket araba koleksiyonu, Kıbrıs posta tarihi koleksiyonu da ziyaretçilerine farklı pencereler açıyor.Surlariçi Şehir Müzesi’ini gezen ziyaretçiler, her katta bambaşka bir döneme ve ilgi alanına hitap eden onlarca eserle Kıbrıs’ın geçmişine, tarihine ve bugününe tanıklık ediyor. Müzenin terası ise Lefkoşa’nın tarihi bölgesi Surlariçi’ni 360 derecelik kuşbakışı manzarası seyretmenin keyfini yaşatıyor.