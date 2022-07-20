20 Temmuz Özel Çekilişi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye “17463” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi İbrahim Özgür tarafından satılan "17463" numaralı bilete isabet etti.

Sıradaki çekiliş ‘ÇIKANA KADAR’

Devlet Piyango’sundan yapılan açıklamada 8 Ağustos çekilişinin çıkana kadar yapılacağı, ikramiyenin 500 Bin TL olduğu ve bilet fiyatının da 40 TL olarak belirlendiği bildirildi. 8 Ağustos biletleri yarından (21 Temmuz) itibaren satışa sunulacak.



20 TEMMUZ ÖZEL ÇEKİLİŞİ KAZANAN NUMARALAR:

1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17463

200,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

98808

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

97435

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28918

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10726

22142

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

18523

26686

84416

96416

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13736

29434

33460

41580

51655

59838

63536

89567

89974

93114

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

18700

22987

29280

38323

39538

39672

40435

51772

51945

65796

79832

81732

95710

98529

98851

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03281

11550

31914

34788

36758

38956

41238

51412

51711

52501

53514

57515

61880

63847

79536

82845

86543

87503

89246

98022

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00292

02898

05432

08653

13894

20820

26237

36412

44250

52616

53273

56208

66503

66692

79146

83436

84415

87353

87470

98708

1,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

07463

10463

11463

12463

13463

14463

15463

16463

17063

17163

17263

17363

17403

17413

17423

17433

17443

17453

17460

17461

17462

17464

17465

17466

17467

17468

17469

17473

17483

17493

17563

17663

17763

17863

17963

18463

19463

27463

37463

47463

57463

67463

77463

87463

97463

Son 1 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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