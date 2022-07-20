20 Temmuz Özel Çekilişi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Çekilişte 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye “17463” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 1 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi İbrahim Özgür tarafından satılan "17463" numaralı bilete isabet etti.
Sıradaki çekiliş ‘ÇIKANA KADAR’
Devlet Piyango’sundan yapılan açıklamada 8 Ağustos çekilişinin çıkana kadar yapılacağı, ikramiyenin 500 Bin TL olduğu ve bilet fiyatının da 40 TL olarak belirlendiği bildirildi. 8 Ağustos biletleri yarından (21 Temmuz) itibaren satışa sunulacak.
20 TEMMUZ ÖZEL ÇEKİLİŞİ KAZANAN NUMARALAR:
1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17463
200,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
98808
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
97435
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28918
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10726
22142
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18523
26686
84416
96416
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
13736
29434
33460
41580
51655
59838
63536
89567
89974
93114
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18700
22987
29280
38323
39538
39672
40435
51772
51945
65796
79832
81732
95710
98529
98851
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03281
11550
31914
34788
36758
38956
41238
51412
51711
52501
53514
57515
61880
63847
79536
82845
86543
87503
89246
98022
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00292
02898
05432
08653
13894
20820
26237
36412
44250
52616
53273
56208
66503
66692
79146
83436
84415
87353
87470
98708
1,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
07463
10463
11463
12463
13463
14463
15463
16463
17063
17163
17263
17363
17403
17413
17423
17433
17443
17453
17460
17461
17462
17464
17465
17466
17467
17468
17469
17473
17483
17493
17563
17663
17763
17863
17963
18463
19463
27463
37463
47463
57463
67463
77463
87463
97463
Son 1 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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