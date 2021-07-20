20 Temmuz Özel Çekilişi büyük ikramiyesi Mağusa'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Çekilişte 750.000TL'lik büyük ikramiye “73621” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 750.000 TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Hüseyin Öksüzoğluları tarafından satılan "73621" numaralı bilete isabet etti.
Sıradaki çekiliş 8 Ağustos’da
8 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 350.000 TL. Bilet fiyatı 20 TL olarak yarından (21 Temmuz 2021) itibaren satışa sunulacak.
20 July 2021 - 20 TEMMUZ ÖZEL ÇEKİLİŞİ
750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
73621
50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14345
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28549
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28382
75736
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02350
55826
81566
91899
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05154
11437
19056
39866
46342
48111
49952
57187
61591
72079
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00843
11773
18740
33033
48893
62686
69333
70277
72698
88958
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04380
14057
16992
19002
27559
72223
79408
80577
81575
87130
75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
32446
32909
33479
35262
57821
64392
67607
78104
78179
84779
87872
91678
94274
94710
96528
750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
03621
13621
23621
33621
43621
53621
63621
70621
71621
72621
73021
73121
73221
73321
73421
73521
73601
73611
73620
73622
73623
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73821
73921
74621
75621
76621
77621
78621
79621
83621
93621
Son 1 Rakamına Göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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