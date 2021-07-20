20 Temmuz Özel Çekilişi büyük ikramiyesi Mağusa'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 20 Temmuz özel çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Çekilişte 750.000TL'lik büyük ikramiye “73621” numaralı bilete isabet etti. 20 Temmuz Özel Çekilişinde 750.000 TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Hüseyin Öksüzoğluları tarafından satılan "73621" numaralı bilete isabet etti.

Sıradaki çekiliş 8 Ağustos’da

8 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 350.000 TL. Bilet fiyatı 20 TL olarak yarından (21 Temmuz 2021) itibaren satışa sunulacak.

20 July 2021 - 20 TEMMUZ ÖZEL ÇEKİLİŞİ

750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

73621

50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14345

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28549

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28382

75736

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02350

55826

81566

91899

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05154

11437

19056

39866

46342

48111

49952

57187

61591

72079

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00843

11773

18740

33033

48893

62686

69333

70277

72698

88958

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04380

14057

16992

19002

27559

72223

79408

80577

81575

87130

75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

32446

32909

33479

35262

57821

64392

67607

78104

78179

84779

87872

91678

94274

94710

96528

750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

03621

13621

23621

33621

43621

53621

63621

70621

71621

72621

73021

73121

73221

73321

73421

73521

73601

73611

73620

73622

73623

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73631

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73681

73691

73721

73821

73921

74621

75621

76621

77621

78621

79621

83621

93621

Son 1 Rakamına Göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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