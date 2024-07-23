20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yılı anısına özel hatıra parası basıldı

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümüne özel baskı yaptı.

Darphane’de 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yılı anısına özel 3 bin adet gümüş hatıra parası ile 50 bin adet 5 Türk Lirası çıkarıldı.

Çıkarılan hatıra paraları bugün Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi.

Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da Darphane’yi ziyaret etti.

Barış Harekatı’nın yıl dönümü olan cumartesi günü piyasaya sürülen hatıra parasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Tatar’a Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü ile KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü hatıra parası da takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar'a KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel de eşlik etti.