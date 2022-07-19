20 Temmuz kutlamaları başlıyor

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar bugün başlayacak





20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümünde, tören ve etkinliklerle kutlanacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı, 19 Temmuz Salı günü saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıl kutlamaları çerçevesinde bu yıl da her yıl olduğu gibi Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Plajı’nda 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece Şafak Nöbeti tutulacak.

Şafak Nöbeti bu yıl 13. kez ve “Hem tarihimize, hem de sahilimize sahip çıkıyoruz” sloganıyla tutulacak.

Şafak Nöbeti için bu akşam saat 21.30’da Müze Gemi önünde toplanılacak. İstiklal Marş okunmasının ardından, halk oyunları gösterileri ve bando konseri yer alacak. Ardından meşalelerle Yavuz Çıkarma Plajı’na inilecek.

Katılımcılar lokma ve su ikramı da yapılacak etkinlikte, lazer ve Su Altı Taarruz (SAT) timi gösterisi yapılacak, dua ve Yasinler okunacak. Şafak Nöbeti, her yıl olduğu gibi temsili sabah ezanı ile sona erecek.

BUGÜNKÜ TÖRENLER

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle ilk tören, bugün Boğaz Şehitliği’nde saat 18.00’de başlayacak.

Dr. Fazıl Küçük Anıtı önündeki tören ise saat 18.30’da başlayacak.

Rauf Raif Denktaş’ın Anıt mezarındaki tören ise saat 19.00’da yapılacak.

YARINKİ TÖRENLER

20 Temmuz Çarşamba günü Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de tören yapılacak. Saat 08.50’de çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise saat 09.30’da başlayacak.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başlayacak tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam edecek.

Tören, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapacağı konuşmaların ardından halk dansları gösterisi ve resmigeçitle sona erecek.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Gazimağusa’da da törenlerle kutlanacak.

Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 17.30’da yapılacak. İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 18.00’de kaymakam, komutan ve belediye başkanının askeri birlikler ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne’de de iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören saat 08.00’de Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak. Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 17.00’de başlayacak.

Gün dolayısıyla Güzelyurt’ta iki ayrı tören düzenlenecek.

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önündeki tören saat 11.00’de protokol sırasında göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak; Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Müze önündeki tören saat 11.15’te başlayacak.

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 16.00’da başlayacak. 20 Temmuz'da Lefke'de iki tören yapılacak. İlk tören 08.30'da Lefke Şehitliği'nde; ikinci tören 09.00'da Atatürk Anıtı önünde yer alacak.



