20 Temmuz hazırlıkları göz doldurdu

Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümü kutlama etkinliklerine devam edilirken, konuklar gördükleri ilgiden ve manzaradan memnun kaldıklarını ifade ettiler.Türkiye genelinden gelen Barış Harekâtı Gazisi heyeti, törenler için davet edildikleri adada şehitlikleri ziyaret etti.Barış Harekâtı’nın 50’nci yıldönümü kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen gazilerimiz, savaş sırasında hayatını kaybeden arkadaşlarını ziyaret etti. Kafiledekiler arasında adaya ilk defa gelenler de vardı ve şehitlikleri görünce duygularını gizleyemediler.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Boğaz Şehitliği ve KTBK Komutanlığı’na bağlı şehitlikleri gezen gaziler, tüm ülkedeki şehitliklerin temiz ve bakımlı olmasından etkilendiler. Duygularını ifade eden gaziler, arkadaşlarının memleket toprağında huzur içinde uyumasının mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümü kutlamalarının adına yakışır bir şekilde gerçekleşmesi için birçok kurumun yoğun bir şekilde hazırlık yaptığı gözlerden kaçmadı. KKTC devlet kurumlarının yanı sıra belediyeler, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli de hazırlıklar için seferber oldu.Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında cumartesi günü, 50 gemi, 12 deniz hava aracı ve Türk Yıldızları’nın katılımıyla resmigeçit töreni ve hava gösterisi yapacak.GKK’dan yapılan açıklamada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumartesi günü saat 18.00-19.00 arasında Girne Dome Otel önünde denizde resmigeçit töreni ve hava gösterilerinin gerçekleştirileceği belirtildi.Açıklamada, “Denizde gerçekleştirilecek resmigeçit töreni, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 50 gemi ve 12 deniz hava aracından oluşacak, hava gösterisi ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Türk Yıldızları gösteri timi tarafından icra edilecek” denildi.