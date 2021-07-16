20 Temmuz günü tüm hava sporu ve faaliyetleri yasaklandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, bugün yayımladığı NOTAM (Havacılara Bildiri) ile 20 Temmuz kutlamaları nedeniyle deniz paraşütü ve drone uçurtmak dahil olmak üzere tüm hava spor ve faaliyetlerini yasakladı.

Bakanlık tarafından yayımlanan NOTAM ile hava spor ve faaliyetlerine getirilen kısıtlama, 18 Temmuz 2021 saat 05:45 ile 20 Temmuz 2021 saat 19:59 arasında geçerli olacak.