banner583
banner676
Formula Drift yıldızı KKTC'ye geliyor
Formula Drift yıldızı KKTC'ye geliyor
21 0
Almanya'da görülmemiş felaket
Almanya'da görülmemiş felaket
85 0
 
Salatalığın fiyatını görenler şok geçiriyor
Salatalığın fiyatını görenler şok geçiriyor
39 0
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
34 0
Barlardan hükümete ortak tepki
Barlardan hükümete ortak tepki
330 0
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
17 0
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
189 0
banner661
banner682

20 Temmuz günü tüm hava sporu ve faaliyetleri yasaklandı

banner476

banner666
20 Temmuz günü tüm hava sporu ve faaliyetleri yasaklandı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, bugün yayımladığı NOTAM (Havacılara Bildiri) ile 20 Temmuz kutlamaları nedeniyle deniz paraşütü ve drone uçurtmak dahil olmak üzere tüm hava spor ve faaliyetlerini yasakladı. 
Bakanlık tarafından yayımlanan NOTAM ile hava spor ve faaliyetlerine getirilen kısıtlama, 18 Temmuz 2021 saat 05:45 ile 20 Temmuz 2021 saat 19:59 arasında geçerli olacak.  
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.