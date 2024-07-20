20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor

Kıbrıslı Türkleri özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümünü tören ve etkinliklerle kutlanıyor.



Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kutlamalarına, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılıyor. Türkiye ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve heyeti ile Azerbaycan'dan çeşitli heyetler de bu amaçla KKTC'de bulunuyor.



Kıbrıs Barış Harekatı'nda "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren, dönemin TC Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata ve dönemin Çalışma Bakanı Önder Sav da etkinliklerde yer alıyor.

Erdoğan ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de etkinliklere katılacak.

Konuk heyetler, törenlere katılmak yanında çeşitli ziyaretlerde de bulunacak.

-Erdoğan Atatürk Anıtı ve Dr. Küçük Buları'ndaki törene katılacak

Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek tören ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Geçit Töreni’ne bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda bugün yapılacak resmigeçit töreni saat 10.00’da başlayacak. İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başlayacak tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam edecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konseri, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Grup gösterisi ve resmigeçitle sona erecek.

- Cumhurbaşkanlığı resepsiyon düzenleyecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci Yıl Dönümü Resepsiyonu düzenleyecek. Resepsiyon, 20 Temmuz akşamı saat 20.00’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yer alacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, ilçelerde ve diğer bazı yerleşim yerlerinde de törenler ve etkinliklerle kutlanacak.

- Türk Yıldızları gösteri yapacak

50. yıl anısına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 50 gemi deniz resmigeçit töreni ve Türk Yıldızları gösterisi yapılacak.

Gösteri, bugün 18.00’de Girne Atatürk Anıtı önünden izlenebilecek. Aynı yerde ayrıca saat 19.15’de Arslanbek Sultanbekov konseri yer alacak.

Avcılık Federasyonu, yarın saat 05.30’da Yenierenköy’de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Zıpkın ve Olta ile Balık avı müsabakaları düzenleyecek.

Aynı gün Kickboks ve Muayhai Fderasyonu tarafından Girne Amfi Tiyatro’da 18.30-21.30 saatleri arasında Barış Kupası etkinliği düzenlenecek.

Ayrıca 31 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30’da Gazimağusa’daki Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “Her Şey Bu Vatan İçin” tiyatro gösterisi yapılacak.

