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20 Temmuz 1974’ün bilançosu

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20 Temmuz 1974’te Türkiye “Kıbrıs’ta bozulan Anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi ve can güvenliğinin korunması” gerekçesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki “garantörlük” hakkını kullandığını açıkladı.

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20 Temmuz 1974’ün bilançosu

Harekâtın ilk ayağı Yunan cuntasının desteğiyle gerçekleştirilen 15 Temmuz 1974 darbesinin ardından düzenlendi.
14 Ağustos günü başlatılan ikinci harekâtla adanın yüzde 37'si Türk(iye) kontrolüne geçti.
140 bin ila 200 bin arası Kıbrıslı Rum adanın kuzeyinden, 42 bin ila 65 bin arası Kıbrıslı Türk de adanın güneyinden göçmen oldu.
Kıbrıs adasında büyük acılara tanıklık eden, göç yaşayan, kayıplar veren toplumlar, 20 Temmuz 1974’ü farklı duygularla anıyor.
20 Temmuz 1974’ün yıldönümü adanın kuzeyinde ve Türkiye tarafından “Barış ve Özgürlük Bayramı” kabul edilirken, güneyde ise “istila ve işgal” resmi görüşü ile kınanıyor.
 
İşte 20 Temmuz 1974’ün bilançosu
 
• 140 bin ila 200 bin Kıbrıslı Rum adanın kuzeyinden güneye, 42 bin ila 65 bin Kıbrıslı Türk de adanın güneyinden kuzeye göç etti.

• Kıbrıslı Türkler adanın güneyinde yaklaşık 500 bin dönüm; Kıbrıslı Rumlar adanın kuzeyinde 1.5 milyon dönüm malını terk etmek zorunda kaldı.
 
• Eylül-Ekim 1974’te 3 bin 308 Kıbrıslı Türk ve 2 bin 479 Kıbrıslı Rum esir yer değiştirdi.
 
Kayıp şahısların sayısı:
• Kıbrıslı Rumlar: 1510
• Kıbrıslı Türkler: 492

• 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 415 kara, 65 deniz, 5 hava ve 13 jandarma olmak üzere toplamda 498 asker şehit oldu, 1200 kişi de yaralandı. 


• 70 Kıbrıslı Türk asker ve 270 Kıbrıslı Türk sivil şehit oldu.

• Kıbrıslı Rumlarda 4 bin ölü, 12 bin yaralı kayıtlara geçti.
 
 
 
 
 

Kıbrıslı Rum anneler, evlat acısı, 1974
 

Kıbrıslı Türk anneler, evlat acısı, 1974
 

Kıbrıslı Rum esirler – 1974
 

Leymosunlu Kıbrıslı Türk esirler - 1974
 

Kıbrıslı Rum göçmenler
 

Kıbrıslı Türk göçmenler
 
 
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