“20 okulun nüfusu, 92 okulun nüfusuna eşit”

KTÖS dün sınıfları kalabalık 13 okulda grev yaptı. Yarın ise bina açısından riskli okullarda grev yapacak. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, nüfusu 280’in üzerinde olan 20 okul bulunduğunu ve bu 20 okulun nüfusunun geri kalan 92 okulun nüfusuna eşit olduğunu aktardı

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası (KTÖS), dün 08.00-11.00 saatleri arasında sınıfları kalabalık 13 okulda uyarı grevi yaptı ve Gönyeli İlkokulu önünde basın açıklamasında bulundu.

KTÖS, yarın ise bina açısından riskli okullarda grev yapacak.

"Tüm adanın en kalabalık ikinci devlet okulu" olduğu belirtilen Gönyeli İlkokulu önünde basın açıklaması da yapan KTÖS yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nı birçok konuda okullara ve öğretmenlere destek verme konusunda yetersiz kalmakla suçlayarak, Bakanı istifaya çağırdı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, konuşmasına Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı belgelere yanıt vererek başladı.

Bakanlık paylaşımının “biz çok iyi niyetliyiz, sendikalar kötü” iması taşıdığını anlatan Maviş, söz konusu paylaşımda kullanılan metnin herhangi bir yerde yayımlanmadığını belirterek, Bakanlığı “manipülasyon” yapmakla suçladı.

Eğitim Bakanı’nın Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı iki öğretmen sendikası ile istişare etmediğini, ve tasarının polis “ablukası” içinde Meclis’e gönderildiğini söyleyen Maviş, Bakanın bu yasanın öğretmenlerin tüm dertlerini çözeceğini iddia ettiğini ancak burada amaçlananın Atatürk Öğretmen Akademisi’ni tüm YÖDAK ve YÖK onaylı üniversitelere denk tutmak ve öğretmen A-B statüsünü değiştirmek olduğunu da kaydetti.

Maviş, Sendikanın taleplerini yazılı olarak raporlar ve araştırmalar şeklinde sunduğunu belirterek, “İki kelimeyle kendimizi ifade etmeyi tercih etmeyiz. Ancak Nazım Bey'e iki kelimemiz var… İstifa et” dedi.

Ardından kalabalık okullarla ilgili sorunlara değinen Maviş, nüfusu 280’in üzerinde olan 20 okul bulunduğunu ve bu 20 okulun nüfusunun geri kalan 92 okulun nüfusuna eşit olduğunu aktardı.

Maviş, sınıfların çocuk başına 2-2,5 m² alan olacak, her çocuğun ders dinlerken oturabileceği 1,4 m² alan olacak; okulların ise her çocuğa 2 m² oyun alanı, her 30 öğrenciye 1 tuvalet düşecek şekilde tasarlanması gerektiğini belirtti. Maviş ayrıca, okullarda, 8 öğretmene kadar en az 16 m² öğretmen odası ile ayrı sanatsal ve kültürel ders odalarının olması gerektiğini de kaydetti.

Sadece kalabalık okulları bölebilmek için ilk aşamada 9 yeni okula ihtiyaç olduğunu aktaran Maviş, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın geri çekilmesini talep etti ancak tasarı çekilse de “okulların gerçek sorunları” çözülene kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

