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20 metrelik uçuruma yuvarlandı

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Girne - Değirmenlik anayolunda elma yüklü TIR’ın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, bariyerlere çarptı ve 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 60 yaşındaki Suat Gündüz yaralandı

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20 metrelik uçuruma yuvarlandı
Girne - Değirmenlik anayolunun 11-12 km’leri arasında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, 60 yaşındaki Suat Gündüz’ün, yönetimindeki TRK 921 plakalı elma yüklü TIR araçla Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solunda bulunan bariyerlere çarpması ve yaklaşık 20 metrelik derinliğe yuvarlanması sonucu meydana geldi.
Yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
 
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