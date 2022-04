20 binden fazla kanser hastası var

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, kanserde erken teşhis tarama giderlerinin devlet bütçesine konulması için meclis önünde mesaj verdi. Dernek Başkanı Kocaismail “Ülkede 20 bin üzerinde kanser hastası, kendisiyle beraber, çevresinde insanları da karanlığa düşürmektedir. Bu da toplum nüfusumuzun neredeyse yarısıdır” dedi





Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Cumhuriyet Meclis'i önünde toplanıp, kanserde erken teşhis ve taramaların önemine dikkat çekerek, tarama giderlerinin nüfusa göre hesaplanıp, devlet bütçesine konulmasını talep etti.

Dernek tarafından hazırlanan ve ülkedeki kanser teşhis durum, tarama verileri ve Meclis’ten talepleri içeren mektuplar, Meclis önünde Dernek yetkilileri ile buluşan Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye teslim edildi.

Siyah kıyafetler giyen Dernek yönetim kurulu üyeleri ve her bölgeyi temsilen gelen dernek sorumluları, siyah giyinmelerinin nedeninin, “eylem ya da protesto yapmak değil, kanser teşhisi konulan hastaların içine düştüğü karanlığı ve ne yapacağını bilememe durumunu” temsil etmek olduğunu söyledi.

“İnsanlarımızın kanser olmadan, taramalarla korunmasını, devlet bütçesinin ise tedavideki pahalı ilaçlar yerine, cüzi maliyeti olan tarama yöntemlerinde kullanılmasını talep ediyoruz” diyen Dernek yetkilileri, bütçe görüşmeleri sırasında da, daha da kalabalık bir şekilde Meclis önüne gelerek, seslerini duyuracaklarını ifade etti.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, Meclis önünde yaptığı konuşmada, bireyleri kanser olmadan koruyabilmek adına bir devlet politikası oluşturulması ve ücretsiz taramaların yapılması gerektiğini belirtti.

Meclis’e ilettikleri mektuplarda tarama maliyetlerine ilişkin tüm bilgileri koyduklarını söyleyen Kocaismail, “Ülkede 20 bin üzerinde kanser hastası, kendisiyle beraber, çevresinde insanları da karanlığa düşürmektedir. Bu da toplum nüfusumuzun neredeyse yarısıdır. Buna dur dememiz gerekiyor” dedi.

Kocaismail, geçen hafta 50 TL’ye yaptıkları 200 tarama testi sonucunda 3 tane PSA’sı yüksek kişiyi tespit ettiklerini, bu kişilerin belki de ilerleyen yıllarda kanser hastası olabileceğini ve teşhisin ardından uygulanacak tedavinin çok daha masraflı ve riskli olacağına dikkat çekti; devlet eliyle yapılacak erken teşhis taramalarının hem insan sağlığı, hem de devlet bütçesini koruyacak bir adım olduğunu kaydetti.

Dernek yetkilileriyle bir araya gelen Başbakan Sucuoğlu, “Kanserde, en önemli unsurun erken tanı olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, “Bizlere düşen görev, kanserle mücadelede erken tanıyı daha da genişletmek. İcap ederse, ücretsiz bir şekilde vatandaşımıza sunmaktır. Yüz test yaparsınız, bir vaka bile yakalarsanız bir can, bir ailedir. Dolayısıyla bu konudaki hassasiyetimiz yüksek orandadır. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğiz, yapacağız” dedi ve kanser hastalarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, kuvvet ve sabır diledi.

Meclis Başkanı Töre ise, “Erken tanı için, toplumun bütününü kucaklayacak taramalar yapılması kaçınılmaz bir durum olmuştur. Başka türlü bu hastalık azaltılmaz. Bu noktada, Meclisimiz üzerine düşen görevi yapacaktır” şeklinde konuştu.

MEKTUPLAR

Meclis’e iletilmek üzere Başbakan ve Meclis Başkanı’na verilen talep mektuplarında, yapılması gerekenlere yönelik şu tablo sunuldu:

“Tarama ile gerçekçi bir erken teşhis için risk altındaki nüfusunun en az yüzde 70’ini taramalıyız. Yapılması gerekenler:

MEME KANSERİ TARAMASI

Risk altındaki 40-69 yaş aralığındaki nüfus: 56 bin 681 kadın (2020 nüfus verileri)

Taramalar iki yıl aralıklarla yapılır. En az taranması gereken yüzde 70’e mamografi çekimi:

İlk yıl: 39 bin 681 kadın

İkinci yıl: 19 bin 840 kadın

Önümüzdeki 2023 yılı ocak ayında taramalara başlayacak olsak:

Her ay 1653 mamografi çekmemiz gerekmektedir. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ise günde en çok 8-10 çekim yapılabilmektedir.

RAHİM AĞZI KANSERİ TARAMASI

Risk altındaki 35-60 yaş aralığındaki nüfus: 75 bin 556 kadın

Minimum taranması gereken yüzde 70: 52 bin 889 kadın

İlk yıl taranması gereken kadın sayısı: 26 bin 445 kadın

2023 Ocak ayından başlayarak ayda 2 bin 204 kadın taramalıyız. Taramanın mümkün olabilmesi için kampanya tarihleri belirlenerek, sağlık ocaklarına da gereç ve kadın doğumcu desteği verilmelidir.

KOLON KANSERİ TARAMASI

Risk altındaki 50-75 yaş aralığındaki nüfus: 75 bin 158 kişi

En az taranması gereken yüzde 70: 52 bin 610 kişi

Bir yılda taranması gereken kişi: 26 bin 305 kişi

Ocak 2023’te tarama başlarsa, ayda 2176 kişi

Sağlık ocakları da kampanya günlerinde desteklenerek iyi bir programlama ile yüzde yüze de ulaşılabilir.”