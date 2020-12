20 bin kişi aylardır işsiz

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Turizm Sektörü’ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Turizm ve paydaş sektörlerden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda pandemi süreci ve ekonomi değerlendirildi, hükümetten beklentiler dile getirildi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner (KITOB), ülkede görülen vakaların ardından otelcilere ve casino işletmecilerine yapılan eleştirilerin haddini aştığını belirterek, koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenen turizm sektöründe 20 bin çalışanın olduğunu söyledi.

Çağıner, turizm sektörünün birçok sektörü beslediğine dikkat çekerek, ülkede turizm olmamasından dolayı çok sayıda çalışanın ve işyerinin evine ekmek götüremeyecek durumda olduğunu vurguladı.

Pandeminin ilk başlarında alınan kapanma kararlarını desteklerini ve uyguladıklarını anımsatan Çağıner, sektörün verdiği taahhütleri yerine getirdiğine işaret etti. Çağıner, sektörün ayakta kalabilmesi için hükümetin de taahhüt ettiği desteği vermesi gerektiğini savundu ve "Kontrollü bir turizm yapılmasına izin verilmeli” dedi.

Bugün 20 binin üzerinde emekçinin turizm sektöründe ayakta durmaya çalıştığını ifade eden Çağıner, sektör olarak nasıl ayakta duracaklarını sorguladı.

Sektörün emekçileri ile birlikte herkesin evine bir şekilde dokunduğuna işaret eden Çağıner, sektör çalışanı 20 bin kişinin aylardır işsiz olduğuna da vurgu yaptı, bunun 100 bin kişiyi etkilediğine değindi.



"KARARLAR KAOSA NEDEN OLABİLİR"

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin ‘anlık ve görüş alınmaksızın’ karar aldığını savunan Çağıner, bundan sonra da bu kararların kaos ve isyanlara neden olacağı öngörüsünde bulundu.

Turizm sektöründe çalışanlara empati yapılmasını isteyen Çağıner, sektör paydaşlarının özverisinin görmezden gelindiğini kaydetti.

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, toplumun yanlış ve provakatif bilgilendirildiğini, direkt 20 bin, yaklaşık 100 bin kişinin ekonomik olarak çöktüğü ve evlerine ekmek götüremez duruma geldiği, devletin çalışanlara verdiği taahhütlerini halen yerine getirmediğini belirtti.

Bu ülkenin en önemli ve gelir getiren sektörü göz ardı edilerek, alınan son dakika, ani ve açıklamasız kararların KKTC ekonomisine olan tüm güveni bütün sektörlerde yok edilmekte olduğunu belirtti.

KITOB olarak turizm çalışanları ve yatırımcılarının devletten, halkın da faydası için beklentilerinin planlı, organize, kontrollü yeni normallerle basamak, basamak açılması, sağlık sektörünün ardından hizmet sektöründen başlayarak aşılanmanın ivedilikle planlanması gerektiğini belirtti. Aksi halde turizm sektörü ve buna bağlı 48 sektörün 2021 de çok daha kötü duruma düşmesinin kaçınılmaz olduğu kapanış ve iflaslar ile karşı karşıya kalınacağını belirtti.

Çağıner son olarak; KKTC halkının artık turizm ve eğitim sektörlerinin bu ülke ekonomisinin can damarları olduğunun farkına varılarak provakasyonlara kapılmadan turizm sektörüne ve turiste sahip çıkmasını istedi.



Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’in konuşmalarından satır başları şöyle:

“Turizm sektörü ülkeye 1 milyar dolarlık gelire imza atar. Turistler otel içinde ve dışarıda para harcar. Turizm çarpan etkisi en büyük sektördür. Turizm otel çalışanları yanında sokaktaki insana kadar doğrudan ve dolaylı olarak herkesi etkiler. 20 bin üzerinde turizm sektöründe çalışan var.

Koronvirüs salgını ile mücadele nedeniyle sürekli açıldık kapandık ancak sektör olarak ayakta nasıl duracağımızı kimse söylemedi. Sektörün birçok sektöre ve paydaşlara yardımı olur. Sağlık herkes için önemli. Turizm sektörü ve yan sektörlerde çalışanlar da bu ülkenin vatandaşıdır.

Ülkede yaşanan vakalarla ilgili turizm sektörü ve alt sektörü olan casino sektörünü kötü göstermek algı operasyonudur. Turizm dışlamak veya ötekileştirmek ülke hayrına değildir. Turizm sektöründe çalışan 20 bin kişinin yanında aileleriyle birlikte yaklaşık 100 bin kişi etkilenir.

Alınan her kararın maliyeti vardır. Düşünülmeden alınan kararlara kaos ve isyanlara neden olacaktır.

Güneyde çalışanlar hastalığın içine gireceğini ve kapağını bilmiyor mu? Herkes ekmek parası derdinde. Turizm konuşurken sadece birkaç patronun cebine para girecek demek, 20 bin çalışanı görmezden gelmektir. Patronlar aylarca emekçilerin yanında durmaya çalıştı.

Turizmle ilgili ülkeye gelenlerde vakaların azlığı görmezden geliniyor. Otellerde vaka çok çıksa bırakın kapatmayı otelleri taşlarlardı. Oteller alınan önlemlere uydu ve önerilere bulundu. Üzerine düşenleri yerine getirdi ve getirmeye devam edecek. Turizme verilen taahhütler de yerine getirilmeli. Kapanmanın maliyeti de karşılanmalı. Kaynak olmadığını biliyoruz. Kontrollü turizm yapılmasına izin verilsin.

Güneyde çalışan 1500 kişi gibi 20 bin çalışanda mağdurdur. Bu insanlar toplansa meydanlar sığmaz.

Turizm sektörü sadece oteller değildir sektöre bağlı olarak kiralık araçlar, acenteler, rehberler ve taşımacılar da vardır.Bedeli sadece otelcilere ve casinoculara ödetmek doğru değil. Turizm sadece casino değil birçok küçük otel işletmecisi var. Seyahat acenteleri var iş yapamıyor. Turist yok diye tüccar, sanayici, çiftçi hayvancı iş yapamıyor.

Birçok sektör batma noktasındadır. Devlete olan, bankalara olan mükellefiyetlerimiz devam ediyor. Bize verilen destek sözleri yerine getirilmemiştir. Bu insanlara ne yiyorsunuz ne içiyorsunuz diye sorulmuyor.

Mağdur olmak için güneyde çalışmak gerekmiyor, kuzeyde de insanlarımız mağdurdur.

Bu sektörün aşağılanmaması ve küçümsenmemesi gerekir. Herkes mağdur olduğumuzun farkına varmalıdır. Kapıların açılmasını ve kontrolsüz bir şekilde turizm yapılmasını istemedik. Hükümet bizim gibi alınan kararları okumamalı bu işin içinde olmalı. Alınacak her kararın bir maliyeti olduğunun bilincinde olmalıdır.

Turizmde yaşanan sıkıntılar birçok sektörü etkileyecektir. Ekonomi çökerse sağlık da çökecektir.

Biz de bu geminin içindeyiz gemi batarsa herkes gibi biz de batarız.

Sadece sağlık adı altında Turizm sektörünü görmezden gelerek alınacak kararların karşısında olacağımızı bildirmek istiyoruz. Nasıl ki bizimle ilgili konularda eleştiriler yapılıyor biz de görüşlerimizi söyleyeceğiz. Ülkede 1-2 yıla kadar turizm yapılması ekonomi ve ülke çöker.

Hükümet aşı ve ilaçlarla ilgili planlama yapmalı. Hizmet sektöründeki kişiler bu plandan yararlanmalı. Turizm sektörü ona göre çalışmalarını yürütmeli. Gerçekçi planlar ortaya konmalı. Elimizde çözüm planları var. Sağlık Bakanı ile sürekli görüşüyorum ancak çözüm olmuyor. Sıfır vakaya ulaşmayı başarı sayıyorlar.”