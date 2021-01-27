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20 bin doz Sinovac aşısı daha yarın sabah geliyor

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20 bin doz Sinovac aşısı daha yarın sabah geliyor
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, artan Covid 19 vakalarının ardından yaptığı girişimle ikinci parti Sinovac Covid 19 aşısının ülkeye gönderilmesini sağladı.
Türkiye Cumhuriyeti’nden 20 bin doz Sinovac Covid 19 aşısı, yarın sabah ambulans uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.
Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bugün akşam saatlerinde artan Covid-19 vakaları üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Görüşme sonrasında, Türkiye’den 20 bin doz Sinovac Covid 19 aşısının KKTC’ye yarın sabah itibariyle ambulans uçakla gönderilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.
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