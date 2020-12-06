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2'si yerel 12 pozitif vaka daha

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2'si yerel 12 pozitif vaka daha

KKTC’de bugün yapılan 1146 testle 2’si yerel 12 pozitif vakaya rastlandı.

Yeni koronavirüs vakalarının 7’si hava yolu, 3’ü deniz yoluyla adaya gelenlerden çıktı. Tedavisi tamamlanan 2 kişi ise taburcu oldu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamasına göre bugünkülerle birlikte toplam vaka sayısı 1176’ya, iyileşip taburcu olanların sayısı 1058’e, toplam test sayısı 275 bin 105’e yükseldi.

Ülkede halen 26’sı pandemi merkezinde, 85’i de pandemi otellerinde takip edilen ve 2’si de yoğun bakım servisinde bulunan 113 vakanın tedavisi sürüyor.

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