Geçitkale-Tatlısu Anayolunda yoldan çıkan araç takla attı; 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Geçitkale-Tatlısu Anayolu üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 16:15 sıralarında meydana geldi.

Küçük Erenköy istikametine doğru seyreden 69 yaşındaki Hüseyin Hacı, yönetimindeki NY 814 plakalı araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkarak yol kenarındaki toprak sete çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 63 yaşındaki Havva Hacı, 11 yaşındaki Hüseyin Yılmaz Hacı ve 9 yaşındaki Ayşe Hacı kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

