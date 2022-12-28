2 kuruma 4,5 ayda 24,5 milyon dolar

Maliye Bakanlığı, TÜK ve Cypfruvex için 9 kez iç borç aldı. Borçların karşılığı 453 milyon TL’yi aştı

Maliye Bakanlığı, TÜK ve Cypfruvex için 9 kez iç borç aldı. 2’si Türk Lirası, 7’si dolar cinsinden olan borçların karşılığı 453 milyon TL’yi aştı. Ağustos’ta 10 milyon TL ile başlayan borçlanmaya, 7 ayrı tarihte 24 milyon dolar eklendi.

23 ARALIK’TA 1 MİLYON DOLAR DAHA

Maliye Bakanlığı, Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) ve Kıbrıs Meyve Sebze ‘Cypfruvex’ İşletmecilik Ltd’in “Kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla” 144 gün içerisinde tam “9” kez iç borçlanmaya gitti. “Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı yöntemiyle” TÜK ve Cypfruvex için yapılan son borçlanma 23 Aralık tarihinde yine döviz cinsinden gerçekleşti. Böylece, iç borç havuzuna 1 milyon 010 bin 739 dolar daha eklenirken, 2 Ağustos-23 Aralık tarihleri arasında Merkez Bankası’nın aracılığında ardı ardına yapılan ‘2’i’ Türk Lirası, ‘6’sı dolar cinsinden olan borçlanmanın mali boyutu 24 milyon 564 bin dolara yükseldi.

TOPLAM TL BORÇ 453 MİLYON

Yabancı para cinsinden yapılan borçlanmalarda kur riski üstlenmemek amacıyla borçlanılan miktarlar SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürülerek kullanılıyor. Merkez Bankası verilerine göre alınan borcun toplam TL karşılığı 453 milyon 296 bin’e ulaştı. TİKEN’in bulgularına göre söz konusu borcun 423 milyon 795 bini sadece TÜK için, 10 milyon 600 bini de Cypfruvex için sağlanırken, 23 Aralık tarihli 18 milyon 900 bin TL’lik borçlanma her iki kurum için de yapıldı. Maliye’nin yaptığı iç borçlanmalar ikrazen ihraç edilen ‘Özel Tertip Hazine Bonosu’ olarak gerçekleştiriliyor. İkrazen ihraç edilen hazine bonolarının bedeli aynı şartlarda geri ödenmesi için kurumlar ile Maliye arasında “ikraz sözleşmesi” imzalanıyor.

