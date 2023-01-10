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2 hız tespit kamerası daha devreye giriyor

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Güzelyurt-Lefke ana yolu ve Gemikonağı-Lefke yolunda 2 hız tespit kamerası yarın devreye giriyor

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2 hız tespit kamerası daha devreye giriyor
Cengizköy'de ve Gemikonağı-Lefke yolunda iki hız tespit kamerası yarın devreye giriyor. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü, Güzelyurt-Lefke ana yolu Cengizköy mevkiinde ve Gemikonağı-Lefke yolunda montajı tamamlanan 2 sabit görüntülü hız tespit kamerasının yarın devreye gireceğini duyurdu.
Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Cengizköy mevkiinde montajı yapılan sabit görüntülü hız tespit kamerası için hız limitinin 65 km/saat; Gemikonağı-Lefke yolunda montajı yapılan sabit görüntülü hız tespit kamerası için hız limitinin ise 50 km/saat olduğu belirtildi.
Açıklamada, sürücülerin hız limitlerine uymaları istendi.
 
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