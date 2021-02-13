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“2 buçuk milyarın yarıdan fazlası borç”

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CTP Milletvekili Nami: “Türkiye’den hibe 2 buçuk milyar TL geleceği yönündeki manşetler yanıltıcı. Rakamın yarıdan fazlası Dolar bazında borç. Geri kalan hibe kısmının büyük bir bölümü savunmaya gidecektir; tabi gelirse”

“2 buçuk milyarın yarıdan fazlası borç”
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Bazı gazetelerin, atılan imzalarla ilgili “Türkiye Cumhuriyeti’nden tamamı hibe iki buçuk milyar TL geliyor” başlıklı manşetlerine, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Özdil Nami’den tepki geldi.
Nami, söz konusu manşetlerin “yanıltıcı” olduğunu ifade ederek, “Her yıl olduğu gibi yine bu rakamın yarıdan fazlası Dolar bazında borç. Geri kalan hibe kısmının büyük bir bölümü savunmaya gidecektir; tabi gelirse” ifadelerini kullandı.
CTP’li vekil Özdil Nami’nin paylaşımı şöyle:
“TC'den tamamı hibe ₺2,5 milyar geliyor gibi atılan manşetler yanıltıcı. Her yıl olduğu gibi yine bu rakamın yarıdan fazlası $ bazında borç, geri kalan hibe kısmının büyük bölümü savunmaya gidecektir, tabi gelirse..TC ye ödediğimiz enflasyon vergisinin iadesi de yine konuşulmadı.”
 
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