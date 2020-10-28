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2 bin 78 test sonucunda dört pozitif vaka

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2 bin 78 test sonucunda dört pozitif vaka
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 78 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süreçte gözetim altında olduklarını söyledi. 
28 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
“Bugün Yapılan Test Sayısı 2078;
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı 4 ;
Ülke dışından gelen vakalar  2;
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar  2;
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı 2;
Yapılan Toplam Test Sayısı 217.721;
Toplam Vaka Sayısı 924;
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 845;
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 74;
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24;
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 50;
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı-5;
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok”
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