2 bin 78 test sonucunda dört pozitif vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 78 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süreçte gözetim altında olduklarını söyledi.

28 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı 2078;

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı 4 ;

Ülke dışından gelen vakalar 2;

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar 2;

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı 2;

Yapılan Toplam Test Sayısı 217.721;

Toplam Vaka Sayısı 924;

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 845;

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 74;

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24;

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 50;

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı-5;

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok”