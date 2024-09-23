1’i ağır 2 kişi yaralı

Haspolat sanayi yolunda dikkatsiz sürücünün yol açtığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Haspolat sanayi yolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Saat 10.30 sıralarında, 28 yaşındaki Merve Kaya, yönetimindeki ZSY 167 plakalı salon araç ile sanayi yolunda seyrederken dört yol kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden karşı yöne geçmeye çalıştı ve anayolda seyreden 51 yaşındaki Salih Harmanlı yönetimindeki JT 216 plakalı kamyonet aracın önünü tıkadı.

İki aracın çarpıştığı kazada hafif yaralanan ZSY 167 plakalı araç sürücüsü Merve Kaya ile aynı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan 26 yaşındaki Pınar Kaya, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

​