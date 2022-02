Tüp gaz alacak parası olmayan ya da tüp gazını tasarruflu kullanmak isteyen bazı vatandaşlar, yemeklerini, evlerinde yaktıkları odun sobasının üzerinde pişirmeye başladı

Tüp gaza yapılan fahiş zamlarla birlikte ülkede hiç de alışık olmadığımız manzaralar ortaya çıkmaya başladı.Tüp gaz alacak parası olmayan ya da evindeki tüp gazını tasarruflu kullanmak isteyen bazı vatandaşlar, ekonomik çaresizlik yüzünden akşam yemeklerini, evlerinde yaktıkları odun sobasının üzerinde pişirmeye başladı.Güzelyurt'ta yaşayan İsmail Karabenli adlı vatandaşımız, ailesine akşam yemeği olarak hazırladığı makarnayı tüp gazla çalışan ocakta değil evde yaktığı odun sobasında pişirdi, bu anları da sosyal medya hesabından paylaşarak isyanını dile getirdi.Makarna haşladığı tencereyi odun sobasının üzerine koyan İsmail Karabenli "1960’lı yıllara döndük" diyerek tepkisini gösterdi.Söz konusu video paylaşımında yetkililere isyan eden İsmail Karabenli"1960’lı yıllara döndük! Geldiğimiz nokta bu! Yemeğimizi odunun üstünde yapacağız" dedi.Tüp gaz fiyatının 200 TL olduğuna dikkat çeken İsmail Karabenli "Yarın elektriğe da zam gelecek yarın da mumla oturacağız" diye ateş püskürdü.Çocuklara her gün duru suda makarna kaynattığını anlatan Karabenli, "Duru suda makarna. Ne et, ne tavuk. Çünkü bunları alacak paramız yok. Duru suda makarna yapıyorum çocuklarıma… Gaz 200 TL, benzini mazotla bir ettiniz 15 TL yaptınız yarın da elektriğe da gelecek" diye tepkisini dile getirdi.İsmail Karabenli sözlerine şöyle devam etti:"Gerçi bence biz Kıbrıslılar bunları hak ederik çünkü bunları biz seçtik…Ama seçilenler böyle yaşamaz bunları bilmezler.Tencere iki saattir sobanın üstündedir. Durmadan da odun atarım belki kaynar da çocuklara yediririm. Duru suda da olsa makarna güzel olur.İçinde et yok ki olamaz çünkü En ucuz tavuk 42 TL…Bizi bunlara siz mahkûm ettiniz…Her gün elektrik kesersiniz.Elektriğe zam… Tüpe zam… Ona zam buna zam… Zam zam zam…Gerçi Kıbrıslılar olarak buna alıştık herhalde ki bu düzeni kabul ettik. Bu böyle gidecek… Edin bakayım garibanlar, fakirler da arada ezilsin.Onun 3 tane çocuğu mu var, öbürünün 5 tane çocuğu mu var, ne yer ne içer kimsenin umurunda değil. Kim kime dumduma.Yiyin efendiler yiyin bu memleket bizim… Yiyin bakalım daha ne kadar yiyeceksiniz.Beni bir tüp alamamaya mahkûm ettiniz ya her gün bu çocukları makarna yemeğe mahkûm ettiniz ya… Başınızı yastığa koyduğunuzda vidanınız rahatsa ona diyecek bir şeyim yok ama bu dünyanın bu yüzü varsa öbür yüzü da öbür dünyadadır gerçek dünyada orda herkes hesap verecek"