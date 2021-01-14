19 yerel vaka daha

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2422 olduğunu, 19'u yerel 21 pozitif vakaya rastlandığını, 27 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 19 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Bakan Pilli, vakalardan 8 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
14 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2422
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: yok
Yerel Vaka Sayısı: 19
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 361.295
Toplam Vaka Sayısı: 1850
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1602
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 237
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 182
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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