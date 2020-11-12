UBP'nin ileri gelen isimlerinden Cemal Bulutoğluları, kurultay sonrası yaşanılanları değerlendirdi, "19 Milletvekili de bakan olmak istedi" dedi



Lefkoşa Türk Belediyesi eski Başkanı, Ulusal Birlik Partisi’nin de ileri gelenlerinden Cemal Bulutoğlular katıldığı bir canlı yayında UBP kurultayına yönelik konuştu.

Zirve Kıbrıs’taki yayında ilk turun ardından parti içerisinde bir huzursuzluk başladığını ve kısır çekişmeler yaşandığını ifade eden Bulutoğluları, “Baktık ki parti zarar görüyor. Bir an önce bu işin bitmesi gerekiyor dedik. İki aday da bundan dolayı çekildi. Partinin ikinci adamı Ersan Saner’dir. Sayın Saner bu dönemde bu ateşten gömleği giymeyi kabul etti. Hükümet kurma çalışmalarına başladı ama bir baktık geri çekilen adaylarımızdan birisi yeniden “adayım” dedi. İşte bu siyasi bir hırstır. Türkiye müdahale etti filan deniliyor ama bunlar tamam söylemler değildir” dedi.

Cemal Bulutoğluları yaşanılan süreçle ilgili şu sözleri kullandı:

“19 Milletvekilimiz vardır ve bir baktık tümü bakanlık ister. Büyük bir huzursuzluk. İşte bunu Parti Meclisi’nde değerlendirdik. Esas partinin karar organı olan Parti Meclisi’ne artık kötü gözle bakılmaya başladı. Sanki milletvekilleri yönetiyor partiyi gibi bir durum ortaya çıktı.”

Bulutoğluları, “Umarım tek aday olarak Ersan Saner’i başkan olarak seçeriz” temennisinde bulundu



"NAZ YAPMA DÖNEMİ DEĞİL"

“Gerekirse erken seçim hükümeti kuracağız” diyerek sözlerini sürdüren Bulutoğluları, “Milletvekillerimize seslenmek isterim, herkes aklı selim davransın. Taban onları getirdiği gibi götürmesini de bilir. Biz gerekirse yeni bir kadroyla seçime gider ve yeni insanları seçeriz.” diye konuştu.

Bir yıl içerisinde seçim talep eden partiler olduğunu anlatan Bulutoğluları, bu çerçevede bir erken seçim hükümeti kurulabileceğini anlattı.

Halk için fedakarlık yapılması gerektiğini söyleyen Bulutoğluları siyasi partilere de "naz yapma dönemi" değil diyerek mesaj gönderdi



