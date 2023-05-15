19 Mayıs etkinliklerle kutlanacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC’de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 104’üncü yılı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı KKTC’de de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası” ise 16-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Tüm ilçelerde Atatürk anıtlarına çelenk koyma töreni gerçekleştirilecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası, 16-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler 16 Mayıs Salı saat 09.19’da açılış töreni ile başlayacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler, Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlayacak.

17 Mayıs Çarşamba saat 09.00’da “Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” Bisiklet Turu yapılacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gençler bisikletleri ile birlikte, tüm ilçelerde oluşturulacak şehir içi rotalarla eş zamanlı olarak bisiklet turu gerçekleştirecek.

Güzergahlar ilçe kaymakamlıkları tarafından belirlenecek. Lefkoşa’da gerçekleştirilecek bisiklet turu, Gönyeli Belediyesi önünden başlayacak ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde sona erecek.

Saat 10.00’da da “Birkan Uzun 3x3 Basketbol Turnuvası” yapılacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde öğrenciler, 2 gün boyunca 3X3 Basketbol etkinliğine katılacak. 2 gün sürecek etkinlik, Merkez Lefkoşa’da (Açık Pazar) yer alacak.

Şampiyon Melekler Plaj Hentbol Turnuvası da 10.00’da başlayacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde öğrenciler, 2 gün boyunca Şampiyon Melekler anısına düzenlenecek olan Hentbol Turnuvası etkinliğine katılacak. Turnuva Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü – Gönyeli’de yer alacak.

Saat 16.00’da da “Geleneksel Birkan Uzun Yolunda Geleceğe Tırmanıyoruz Doğa Yürüyüşü” yapılacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölge okullarından gelecek öğrenci ve öğretmenler, Birkan Uzun Selvili Tepesi bölgesine yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirecek. Yürüyüş Birkan Uzun Selvili Tepesi’nde düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) konuşma yapacak.

Saat 09.00’da da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Devlet Töreni Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Törende, Anıtkabir’den getirilen toprağın T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek, anıta çelenklerin sunulacak, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Saat 18.00’de de Lefkoşa Merkez okullarından gelecek öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesi'ne bağlı federasyon, kulüp ve dernekler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla “104. Yıl Korteji” gerçekleştirilecek. Yürüyüş, Lefkoşa Girne Kapısı Atatürk Anıtı’ndan - Dereboyu Avenue güzergahında yapılacak. Saat 19.19’da da Kortejin Avenue varmasının ardından Güvenlik Kuvvetleri Bando Takımı ve Ahmet Evan konser verecek.

