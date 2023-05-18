banner913
banner932
CTP’nin adayı Özuslu
CTP’nin adayı Özuslu
12 0
Lefkoşa Ralli Sprint’e rekor katılım
Lefkoşa Ralli Sprint’e rekor katılım
9 0
 
Cuma ve hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor
Cuma ve hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor
26 0
Polisiye olaylar… Bisiklet hırsızları tutuklandı
Polisiye olaylar… Bisiklet hırsızları tutuklandı
21 0
Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor
Tüketici Fuarı 3 yıl aradan sonra 9 Haziran’da açılıyor
20 0
Lefkoşa surları temizleniyor
Lefkoşa surları temizleniyor
32 0
Polisleri darp eden zanlı cezaevine gönderildi
Polisleri darp eden zanlı cezaevine gönderildi
18 0
banner915

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı…Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu mesaj yayımladı

banner476

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygıyla andı.

banner825
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı…Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu mesaj yayımladı
banner931
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Büyük önder Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı ve Kıbrıs Türklerinin var oluş ve egemenlik mücadelesine de ilham veren istikbal mücadelesi, tarihe gömülmek istenen Türk milletinin egemenliğinden, hürriyetinden, bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini ve hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür.
Türk milleti, vatanına ve bayrağına yönelen tehditleri, her türlü zorluğa göğüs gererek canı pahasına bertaraf etmiştir.

Türk gençliğinin, kendisine emanet edilen Cumhuriyete, 19 Mayıs ruhunu anlayarak ve çok çalışarak, kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.